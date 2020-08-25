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Нацбанк Белоруссии подтвердил повышенный спрос на иностранную валюту

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии обратился к коммерческим банкам страны в связи с повышенным спросом на нее со стороны населения.

"С учетом наблюдающегося в последние дни повышенного спроса на иностранную валюту Национальный банк считает необходимым принятие со стороны банковского сектора всесторонних и исчерпывающих мер по своевременному подкреплению обменных пунктов, касс денежной наличностью в объемах, необходимых для бесперебойного проведения валютно-обменных операций в течение рабочего дня и осуществления операций по продаже наличной иностранной валюты населению в соответствии с формирующимся спросом по складывающемуся на внутреннем валютном рынке курсу", - говорится в сообщении Нацбанка.

При этом Нацбанк Белоруссии предложил банкам более активно предлагать клиентам-физлицам возможность покупки безналичной инвалюты с помощью дистанционных каналов обслуживания.

Регулятор обратил внимание банков на устанавливаемые курсы продажи инвалюты. "При этом банкам следует взвешенно и экономически обоснованно подходить к установлению курсов покупки и продажи иностранной валюты", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в Белоруссии в последние дни отмечается повышенный спрос на инвалюту на фоне возобновившегося ослабления обменного курса белорусского рубля. Также некоторые банки констатировали заметный отток вкладов в инвалюте. По мнению наблюдателей, население страны реагирует повышенным спросом на инвалюту на ожидаемое принятие западных санкций в связи с непризнанием итогов президентских выборов и осуждением силового разгона массовых акций 9-11 августа.

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