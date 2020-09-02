Поставки нефти на крупнейший на Дальнем Востоке НПЗ упали до минимума с мая 2019 г.

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Поставки нефти на крупнейший на Дальнем Востоке нефтеперерабатывающий завод - "РН-Комсомольский НПЗ" (Комсомольск-на-Амуре, "дочка" НК "Роснефть") в августе текущего года составили 340,17 тысяч тонн, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

В прошедшем месяце поставки сырья на хабаровский завод оказались на 540,85 тыс. тонн, или в 2,59 раза, ниже плана.

По сравнению с июлем и июнем 2020 года поставки сократились на 8,9% и 19,9% соответственно, в сравнении с августом 2019 года - в 1,6 раза.

В последний раз объемы поставок нефти на НПЗ опускались ниже уровня августа-2020 в мае 2019 года, тогда они составили 275,64 тыс. тонн.

Между тем, как заявили "Интерфаксу" на Комсомольском НПЗ, сокращение поставок нефти на завод не отразится на объемах производства автобензина. Установка риформинга мощностью 37 тыс. тонн/месяц и установка изомеризации мощностью 11 тыс. тонн/месяц работают на допустимой максимальной мощности, отметили на предприятии.

В сентябре производство бензина запланировано на уровне 50 тыс. тонн, что соответствует аналогичному периоду 2019 года, сообщили на заводе.

"Обеспечение топливом внутреннего рынка – один из ключевых приоритетов компании. "Роснефть" является лидером по объемам биржевых торгов топливом и крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на розничный рынок России", - подчеркнули на НПЗ.

Этим летом Дальний Восток столкнулся с нехваткой топлива. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, в частности, высказал намерение обсудить с "Роснефтью" обеспечение региона топливом с Комсомольского НПЗ.

"По дефициту бензина. Комсомольский НПЗ отпускает ограниченное количество нефтепродуктов местному населению. От этого цены растут, люди недовольны. Я считаю – это предмет встречи с руководством компании "Роснефть"", - сообщал Дегтярев на своей странице в одной из соцсетей.

Власти Приморского края в свою очередь подготовили пакет предложений в правительство РФ по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов Дальнего Востока. А независимые розничные операторы АЗС Сахалина обратились в управление ФАС России в регионе с просьбой разобраться в ситуации с ростом оптовых цен на бензин Аи-95 и Аи-98.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным в августе комментировал вопрос обеспечения топливом Дальнего Востока.

"Весь объем топлива, который мы производим, поставляется только на внутренний рынок. Более того, для обеспечения топливного рынка Дальнего Востока в период сезонного спроса на автомобильный бензин, в июле-августе Комсомольский НПЗ полностью перешел на обеспечение только внутреннего спроса", - сообщал тогда Сечин, чьи слова приводятся на сайте компании.

Несмотря на полную загрузку завода, по словам главы "Роснефти", для удовлетворения растущего спроса на Дальнем Востоке приходится поставлять дополнительные объемы топлива из других регионов.

По данным "Роснефти", на Дальнем Востоке наблюдается дефицит перерабатывающих мощностей: при общем объеме потребления около 6 млн тонн товарных нефтепродуктов, два завода (в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске) могут обеспечить только порядка 3 млн тонн. И компания готова вернуться к проекту строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) при улучшении фискального режима, который стал бы еще одним заводом по производству нефтепродуктов и нефтехимии в ДФО.

При этом, как сообщали "Интерфаксу" в "Роснефти", объем переработки нефти на Комсомольском НПЗ не изменится из-за ограничений добычи нефти "Сахалинморнефтегазом", принадлежащим также "Роснефти".

"В связи с решением по временному ограничению добычи нефти на лицензионных участках "РН-Сахалинморнефтегаз" поставки на Комсомольский НПЗ будут полностью компенсированы объемами из других маршрутов. Объём переработки нефти на Комсомольском НПЗ не изменится", - говорил представитель "Роснефти".

Комсомольский НПЗ является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока. Он расположен в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), проектная мощность – 8 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть, добываемую "Роснефтью" на острове Сахалин и поставляемую на предприятие по нефтепроводу Оха - Комсомольск-на-Амуре, а также сырье, поступающее по магистральному нефтепроводу "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО).