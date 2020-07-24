Закон о либерализации онлайн-продаж полисов ОСАГО вступил в силу

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые допускают страховых агентов и брокеров к онлайн-продажам полисов обязательной "автогражданки".

Закон о либерализации онлайн-продаж был подписан президентом страны 24 апреля и опубликован на сайте Кремля. Его основные положения, разрешившие компаниям заключать договоры страхования онлайн по таким видам страхования, как страхование жизни, предпринимательских рисков, урожая, животных, имущества юридических лиц, гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, вступили в силу день подписания, поправки об ОСАГО вступили в силу через 90 дней.

По мнению страховых компаний, закон не окажет серьезного влияния на динамику премий ни в одном из видов, но предоставит больше возможностей и удобств как страховщикам и брокерам, так и их клиентам в будущем. В краткосрочной перспективе от принятия закона выиграют покупатели каско и ОСАГО, которые получат возможность приобретать полисы в том числе через посредников. Появление закона может вызвать как создание новых агрегаторов, так и расширение перечня услуг уже действующих участников этого рынка.

В частности, запустить агрегатор по моторным видам страхования готовится "Сбербанк страхование". Как ранее рассказала директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Катрин Соомре, "человек увидит в маркетплейсе набор предложений от разных страховщиков, сможет легко выбрать компанию, с которой он хочет заключить договор, стоимость полиса, которая его устраивает, и всего в несколько кликов оформит страховку".