Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу

Поправки позволяют страховщикам снижать тариф для аккуратных автовладельцев

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В понедельник, 24 августа, в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволят страховым компаниям более индивидуализированно устанавливать тарифы для автомобилистов в пределах минимальных и максимальных значений.

В частности, новый закон разрешает страховщикам учитывать степень агрессивности вождения и соблюдения ПДД автовладельцем. Если водитель допускает грубые нарушения (проезд на красный свет, вождение в нетрезвом виде, значительное превышение скорости), которые повлекли административные взыскания, страховщик теперь может использовать повышающий коэффициент при расчете тарифа по полису ОСАГО.

Тариф ОСАГО складывается из базовой ставки и применяемых к ней коэффициентов. В новой редакции закона в структуре базовой ставки расширен перечень возможностей для более высокого или низкого тарифа в зависимости от актуарных оценок страховщика. При этом базовый тариф по-прежнему будет определяться в пределах тарифного коридора, который теперь для автомобилей физлиц будет находиться в диапазоне от 2 471 рубля до 5 436 рублей.

По мнению Российского союза автостраховщиков (РСА), поправки приведут к обострению конкуренции между страховыми компаниями за безубыточных клиентов и, как следствие, к уменьшению цены полиса обязательной "автогражданки" для них.

"Страховщики смогут использовать при тарификации накопленный ими опыт в каско и применять факторы, влияющие на реальную аварийность автовладельца, тем самым устанавливая более низкий тариф для безаварийных автолюбителей", - приводятся в сообщении РСА слова президента союза Игоря Юргенса.

Страховщики должны будут опубликовать применяемые ими тарифные факторы на своих сайтах.