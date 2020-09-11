Трамп не будет переносить срок решения вопроса с китайским TikTok

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о продаже или закрытии китайского приложения TikTok должен быть решен до 15 сентября, как он потребовал ранее.

"Никакого переноса сроков не будет, крайний срок - это 15 сентября", сказал он журналистам.

Президент отметил: "Да, вопрос с TikTok продвигается. Посмотрим, что из этого выйдет... Так что мы либо закроем его в нашей стране из соображений безопасности, либо он будет продан".

6 августа Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку TikTok в США, если операции сервиса в Соединенных Штатах не будут проданы американской компании.

Основным претендентом на приобретение операций TikTok считались Microsoft Corp. и Walmart Inc., среди других потенциальных покупателей назывались Oracle Corp. и Twitter Inc.