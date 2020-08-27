Глава TikTok ушел в отставку после указа Трампа о работе соцсети в США

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор китайской социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку, проведя в этой должности чуть более трех месяцев.

Майер сообщил сотрудникам TikTok и компании ByteDance Ltd., которая является владельцем соцсети, о своем решении в четверг, пишет издание Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Временно исполняющей обязанности CEO станет Ванесса Паппас, которая возглавляет операции компании в США, следует из письма, адресованного сотрудникам.

Майер решил уйти в отставку после того, как президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий запрет использования TikTok на территории страны, если ByteDance не продаст активы в США американской компании в течение 90 дней, сообщили источники.

"Я понимаю, что роль, которую я на себя принял, включая управление глобальными операциями TikTok, будет выглядеть абсолютно по-другому в результате действий администрации США с целью добиться продажи американского бизнеса", - написал Майер в письме для сотрудников.

Майер возглавил TikTok в мае, перейдя в компанию из Walt Disney Co., где он был руководителем стримингового направления Disney+.

ByteDance провела переговоры с некоторыми потенциальными покупателями, в том числе с американскими Microsoft Corp. и Oracle Corp.

TikTok на этой неделе официально подала иск против исполнительного указа Трампа, утверждая, что действия американских властей политически мотивированы.