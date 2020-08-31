ByteDance не сможет продать TikTok без разрешения Пекина

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Китай ограничил экспорт технологий в сфере искусственного интеллекта (AI), что, вероятно, затруднит продажу американских операций популярного сервиса обмена короткими видео TikTok, сообщает Bloomberg.

Новые ограничения касаются, в частности, технологий анализа текста, распознавания речи и голоса, а также систем рекомендации контента - экспорт этих технологий из КНР теперь не может осуществляться без лицензии китайских властей.

Такой шаг Пекина не даст китайской ByteDance Ltd., владельцу TikTok, возможности быстро завершить переговоры с потенциальными покупателями ее американских операций, среди которых Microsoft, Walmart, Oracle и Twitter.

Источник Bloomberg отмечает, что вводимые ограничения напрямую касаются технологий, используемых ByteDance в TikTok, и компании придется запрашивать у правительства КНР разрешение на продажу операций. Целью властей является отсрочка продажи TikTok, но не полный запрет сделки, говорит собеседник агентства.

"Мы изучаем новые регулирующие положения, - заявил главный юрист ByteDance Эрих Андерсен. - В том, что касается трансграничных операций, мы будем следовать законам, что в данном случае относится к законам США и Китая".

ByteDance не прекращает переговоры с потенциальными покупателями, однако введение Китаем новых ограничений показывает, что Пекин столь же внимательно следит за возможной сделкой, как и администрация президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Трамп требует от ByteDance продать операции TikTok в Штатах американской компании, угрожая запретить использование приложения на территории страны. В Белом доме утверждают, что TikTok представляет собой угрозу экономической и национальной безопасности США, поскольку дает китайским властям доступ к данным американцев, собираемым приложением. В соответствии с указом, подписанным Трампом ранее в этом месяце, покупатель TikTok должен быть найден до 15 сентября, или сервис будет заблокирован в США.

В минувшую субботу "Синьхуа" сообщило со ссылкой на советника по торговле правительства КНР, что ByteDance рекомендовано изучить новый список ограничений на экспорт технологий и обдумать "серьезно и тщательно", стоит ей, или не стоит, прекращать переговоры с потенциальными покупателями.

Консорциум Microsoft и Walmart является главным претендентом на покупку операций TikTok в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Источники The Wall Street Journal сообщали, что ByteDance хочет получить за эти операции порядка $30 млрд, однако потенциальные покупатели не готовы платить такую сумму.

В сообщении Минторга КНР говорится, отмечается, что список технологий, подпадающих под экспортные ограничения, в последний раз менялся в 2008 году, и его корректировка была необходима, с учетом быстрого развития науки и технологий, а также "продолжающегося роста" конкурентоспособности китайской промышленности.

Сфера технологий является камнем преткновения в отношениях США и КНР. Среди других китайских компаний, которым Штаты блокируют доступ к американскому рынку - Huawei Technologies Co. и Tencent Holdings.