Решетников связал с "ковидными факторами" 8-10% потребительского спроса

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вклад краткосрочных факторов в экономике - отложенного спроса, закрытия границ, периода отпусков, мер господдержки - составил 8-10% в поддержку потребительского спроса в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он представляет правительству уточненный макропрогноз.

По его словам, в 2020 году потребительский спрос оказался устойчивей прогнозов: спад розничных продаж министерство теперь оценивает на 1 п.п. меньше, чем в июньском прогнозе.

"В то же время достаточно осторожно оцениваем позитивные тенденции на потребительском рынке", - сказал чиновник.

"Восстановление во многом обусловлено краткосрочными факторами, а именно отложенным спросом, закрытием границ в период отпусков и реализованными мерами поддержки населения дополнительными социальными выплатами. По нашей оценке, вклад этих факторов в потребительский спрос сейчас составляет от 8 до 10%", - отметил он.

"В следующем году ожидаем восстановительный рост потребления домашних хозяйств: розничные продажи вырастут на 5%, услуги - на 6,7%. В среднесрочной перспективе и тот, и другой показатель продолжат расти", - заявил Решетников.

Прогноз по падению оборота розничной торговли в 2020 году уменьшен до 4,2% с 5,2% по июньской версии с отскоком в 5,1% в 2021 году, ростом на 2,9% в 2022году и на 2,8% в 2023 году.

Министр также пообещал, что падение реальных доходов граждан в 2020 году будет компенсироваться ростом в 2021 году.

Премьер-министр Михаил Мишустин на этом же заседании выразил уверенность, что экономика страны к 2021 году перейдет к устойчивому росту.