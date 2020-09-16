Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 571 333+380 745

Решетников связал с "ковидными факторами" 8-10% потребительского спроса

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вклад краткосрочных факторов в экономике - отложенного спроса, закрытия границ, периода отпусков, мер господдержки - составил 8-10% в поддержку потребительского спроса в России, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он представляет правительству уточненный макропрогноз.

Экономический кризис

По его словам, в 2020 году потребительский спрос оказался устойчивей прогнозов: спад розничных продаж министерство теперь оценивает на 1 п.п. меньше, чем в июньском прогнозе.

"В то же время достаточно осторожно оцениваем позитивные тенденции на потребительском рынке", - сказал чиновник.

"Восстановление во многом обусловлено краткосрочными факторами, а именно отложенным спросом, закрытием границ в период отпусков и реализованными мерами поддержки населения дополнительными социальными выплатами. По нашей оценке, вклад этих факторов в потребительский спрос сейчас составляет от 8 до 10%", - отметил он.

"В следующем году ожидаем восстановительный рост потребления домашних хозяйств: розничные продажи вырастут на 5%, услуги - на 6,7%. В среднесрочной перспективе и тот, и другой показатель продолжат расти", - заявил Решетников.

Прогноз по падению оборота розничной торговли в 2020 году уменьшен до 4,2% с 5,2% по июньской версии с отскоком в 5,1% в 2021 году, ростом на 2,9% в 2022году и на 2,8% в 2023 году.

Министр также пообещал, что падение реальных доходов граждан в 2020 году будет компенсироваться ростом в 2021 году.

Премьер-министр Михаил Мишустин на этом же заседании выразил уверенность, что экономика страны к 2021 году перейдет к устойчивому росту.

Хроника 27 января – 16 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Минэкономразвития правительство коронавирус Максим Решетников Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Решетников допустил возврат РФ к докризисному уровню к III кварталу 2021 г.

Экономический кризис

Минэкономразвития ждет возвращения безработицы к "естественному" уровню в 2021г.

Минэкономразвития ждет возвращения безработицы к "естественному" уровню в 2021г.

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Решетников заявил, что рост доходов россиян в 2021 году компенсирует их спад в 2020

Мишустин заявил, что экономика РФ в конце 2021 г. перейдет к устойчивому росту

Берлин предложил США крупную сделку за отказ от санкций против "Северного потока 2"

Экономический кризис

Авиакомпания S7 начала распродажу билетов до 31 мая

Авиакомпания S7 начала распродажу билетов до 31 мая

Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Экономический кризис

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');