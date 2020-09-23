В Китае допустили блокировку "грязной" сделки с TikTok в США

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Государственные СМИ КНР назвали "грязной и несправедливой" планируемую сделку китайской ByteDance Ltd. с Oracle Corp. и Walmart Inc., предусматривающую переход популярного сервиса обмена короткими видео TikTok под контроль американских инвесторов.

Статьи, опубликованные сразу несколькими китайскими изданиями, говорят о том, что Пекин, вероятно, не одобрит сделку, которую ранее "благословил" президент США Дональд Трамп, пишет Financial Times.

Как сообщили ранее Oracle и Walmart в совместном пресс-релизе, соглашение с ByteDance предполагает выделение операций TikTok в новую компанию - TikTok Global. Oracle и Walmart приобретут в общей сложности 20% TikTok Global. ByteDance, которая будет владеть 80% новой компании, на 40% принадлежит американским инвестфондам, и, таким образом, с учетом долей Oracle и Walmart, TikTok Global будет контролироваться инвесторами из США.

Заявление американских компаний расходится с утверждением ByteDance о том, что TikTok Global будет ее 100%-ным подразделением.

Англоязычная китайская газета China Daily написала, что соглашение между ByteDance и американскими компаниями основано на "запугивании и шантаже". В таком же ключе высказались Global Times и People's Daily, являющаяся рупором Коммунистической партии Китая.

China Daily назвала действия американских властей "уловкой" для того, чтобы в будущем прибрать к рукам TikTok. "Это не первый раз, когда США прибегают к грязным уловкам, чтобы запугать иностранные компании и уничтожить их, или прибрать их к рукам", - написала газета.

В статье Global Times говорится, что Китай "не отдаст контроль над важнейшей технологической компанией шантажистам". В статье People's Daily, касающейся ситуации вокруг

в США, говорится, что, "сталкиваясь с волками, нужно бежать, если хочешь выжить".

"У Китая нет причин для того, чтобы давать "зеленый свет" этой сделке, - пишет China Daily. - Если ByteDance уступит необоснованным требованиям США, это станет ее концом".

Вероятность того, что сделка все же состоится, сохраняется, и ее судьба зависит только от политиков - Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, пишет Bloomberg.

14 августа, Трамп подписал указ, которым ограничил срок завершения потенциальной сделки по продаже американских операций TikTok 90 днями, то есть она должна быть завершена до 12 ноября.