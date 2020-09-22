Сделка с TikTok оказалась под вопросом после комментариев Трампа

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сделка по приобретению Oracle и Walmart сервиса обмена короткими видео TikTok поставлена под сомнение после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что еще может отозвать свое одобрение, а правительство КНР через госСМИ дало понять, что может ее не одобрить, сообщает Bloomberg.

Глава Минфина США Стивен Мнучин по-прежнему убежден, что Трамп одобрит предложенное соглашение. Однако еще четыре информированных источника Bloomberg говорят, что в службе национальной безопасности США продолжают высказывать озабоченность тем, что данные более 100 млн американских пользователей останутся в руках китайской компании.

Американские чиновники готовятся к тому, что Трамп может отклонить сделку, если станет очевидным, что она не отвечает критериям, которые публично изложил сам президент, говорят собеседники Bloomberg.

В частности, соглашение с Oracle предусматривает, что американский бизнес TikTok останется под контролем нынешнего владельца сервиса, китайской ByteDance Ltd., по крайней мере до IPO новой компании TikTok Global, которая будет создана в рамках сделки будет отвечать за услуги сервиса в США.

Трамп заявил в понедельник Fox News, что не одобрит сделку Oracle с TikTok, если ByteDance сохранит за собой контроль над TikTok Global. Он добавил, что ByteDance "не смогут ничего сделать, а если и сделают", то Вашингтон просто откажется от сделки.

Президент может отодвигать крайний срок для сделки до тех пор, пока не будут урегулированы детали сделки, отмечают источники Bloomberg.

Вскоре после комментариев Трампа главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь написал в Twitter, что Пекин, скорее всего, отклонит сделку, "поскольку это соглашение создаст угрозу для национальной безопасности Китая, его интересов и достоинства".

ByteDance предложила схему, которая, по ее ожиданиям, устранит опасения Вашингтона, связанные с безопасностью данных американских пользователей TikTok. Операции TikTok будут выделены в новую компанию - TikTok Global, которая будет отвечать за услуги сервиса в США, а также других странах мира, за исключением Китая.

Oracle и Walmart приобретут в общей сложности 20% TikTok Global. Oracle купит 12,5% новой компании и станет поставщиком услуг облачного хранения данных для сервиса, Walmart получит 7,5% TikTok Global и станет ее партнером в ряде сфер, включая электронную коммерцию и платежные услуги. Поскольку ByteDance на 40% принадлежит американским инвестфондам, и, таким образом, с учетом долей Oracle и Walmart, TikTok Global будет контролироваться инвесторами из США, отмечают сторонники сделки.

В течение года TikTok Global проведет IPO в США, после которого доля американских инвесторов в ней еще вырастет, объявили Oracle и Walmart.

Трамп под угрозой блокировки TikTok в США добивается передачи американских операций сервиса под контроль США.