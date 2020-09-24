Владелец TikTok оспорил в суде запрет на скачивание приложения в США

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ByteDance Ltd., владелец сервиса обмена короткими видео TikTok Inc., подала иск в федеральный суд США, рассчитывая заблокировать вступление в силу запрета на скачивание приложения в Штатах.

Китайская компания все еще рассчитывает согласовать сделку с Oracle и Walmart . В четверг она сообщила, что обратилась к властям КНР за разрешением на экспорт технологий TikTok.

В иске, направленном ByteDance в американский суд, приводятся те же аргументы, которые использовала группа пользователей другого китайского сервиса - WeChat, обжаловавшая в суде решение президента США Дональда Трампа в прошлом месяце. Федеральный суд Калифорнии временно заблокировал исполнение указа Трампа, запрещающего использование WeChat в Штатах, встав на сторону пользователей сервиса.

Администрация Трампа ранее приняла решение заблокировать как TikTok, так и WeChat, принадлежащую Tencent Holdings Ltd., в Штатах, посчитав, что китайские сервисы несут в себе угрозу для национальной безопасности США, поскольку имеют доступ к личным данным американцев. В случае TikTok остается возможность продажи американских операций местным компаниям.

В судебном иске, поданном ByteDance, утверждается, что решение администрации Трампа является нарушением конституционных прав в сфере свободы слова и процедурной справедливости. Начало слушаний в суде по этому вопросу назначено на 24 сентября.

ByteDance просит суд принять решение до вступления в силу запрета на скачивание приложения TikTok в США 27 сентября. Изначально Министерство торговли планировало запретить "любые услуги по распространению и сопровождению" мобильного приложения TikTok, а также его обновление через онлайн-магазины приложений в Штатах с 20 августа, однако перенесло срок вступления запрета в силу на неделю, поскольку Трамп в минувшие выходные предварительно одобрил сделку ByteDance с Oracle и Walmart.

Oracle и Walmart ранее заявили в совместном пресс-релизе, что соглашение с ByteDance предполагает выделение операций TikTok в новую компанию - TikTok Global. Oracle и Walmart приобретут в общей сложности 20% TikTok Global. ByteDance, которая будет владеть 80% новой компании, на 40% принадлежит американским инвестфондам, и, таким образом, с учетом долей Oracle и Walmart, TikTok Global будет контролироваться инвесторами из США.

14 августа Трамп подписал указ, которым ограничил срок завершения потенциальной сделки по продаже американских операций TikTok 90 днями, то есть она должна быть завершена до 12 ноября.