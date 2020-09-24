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Сбербанк хотел бы получать от небанковских сервисов до 30% доходов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк в долгосрочной перспективе хотел бы получать 20-30% доходов от небанковских сервисов группы, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис на пресс-конференции.

"Мы долгосрочно считаем, что небанковские сервисы должны составлять существенную долю в доходах и существенным образом влиять на капитализацию нашей компании. Мы думаем, что в каком-то долгосрочном, обозримом тем не менее будущем мы бы хотели, чтобы 20% или 30% доходов, которые мы получаем, мы бы получали от небанковских продуктов и сервисов", - сказал он.

В четверг Сбербанк представил свой новый бренд "Сбер", который также был интегрирован в бренды дочерних компаний и внутренних структур банка. Единый аккаунт для входа в сервисы экосистемы Сбер был переименован из "Сбербанк ID" в "Сбер ID".

С малым бизнесом и самозанятыми гражданами Сбербанк будет работать под брендом "СберБизнес". Решения для корпораций и госсектора вошли в бренд "СберПро". Бренд "SberCIB" включил в себя решения Сбербанка для компаний и финансовых институтов, использующих инвестиционные инструменты и проводящих операции на глобальных рынках.

В бренд "СберИнвестиции" вошли все розничные инвестиционные продукты Сбербанка, в "СберСтрахование" - страховые продукты "Сбербанк страхование" и "Сбербанк страхование жизни". Также появились новые бренды "СберНПФ", "Сбер Страховой брокер", Sber Private Banking.

Сбербанк Сбер Лев Хасис СберБизнес СберПро

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