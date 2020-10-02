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Правительство продлило мораторий на банкротство до начала января

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило на 3 месяца - до 7 января 2021 года - мораторий на внешние банкротства для компаний и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Мораторий как антикризисная мера не допускает введение процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов, обращение взыскания на заложенное имущество, а также приостанавливает исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения моратория.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов будет распространяться только на организации и индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень наиболее пострадавших отраслей. В этот список ранее попали, в частности, авиа- и автоперевозки, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) и ряд других отраслей.

Действующий до 6 октября 2020 года мораторий на внешние банкротства правительство ввело в апреле 2020 года. Он распространяется в том числе и на системообразующие и стратегические предприятия. Однако большинство публичных компаний, подпадающих под мораторий, от него отказались, чтобы избежать связанных ним ограничений. Отказ от него сохраняло им право выплачивать дивиденды и проводить buyback.

В середине сентября под действие моратория подпадали 517 тыс. юридических лиц и 1,61 млн ИП. Это примерно седьмая часть зарегистрированных в РФ компаний и около 40% индивидуальных предпринимателей.

Правительство РФ

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