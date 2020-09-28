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Новак подтвердил переговоры о перенаправлении белорусских нефтепродуктов в порты РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия повысила обсуждаемый объем экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, из литовских портов на российские до 4-6 млн тонн, сообщил телеканалу "Россия 24" министр энергетики Александр Новак.

"В нашем северо-западном кластере есть свободные мощности - и порт Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга. И если будут достигнуты взаимовыгодные коммерческие договоренности о перенаправлении соответствующих потоков (из портов Литвы в российские. - ИФ.), то это будет взаимно выгодно и нашим экономическим партнерам, и для наших экономических операторов. В настоящее время ведется проработка экономических условий. Объемы могут составить от 4 до 6 млн т нефтепродуктов. Надеемся, что в ближайшее время такие договоренности будут достигнуты", - сказал он.

Ранее Новак говорил о потенциальном объеме экспорта в 3-4 млн тонн.

Министр напомнил, что сейчас Россия обсуждает с Белоруссией вопросы поставок энергетических ресурсов на 2021 год на среднесрочную перспективу, а также ведет активный диалог о создании единых энергетических рынков и в области нефти, и газа, и электроэнергии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на санкции стран Балтии заявлял, что может переориентировать поток белорусского экспорта из их портов на российские. Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы.

О начале переговоров Лукашенко сообщил 16 сентября.

Белоруссия Литва Латвия Эстония Усть-Луга Клайпеда Минск Александр Лукашенко Александр Новак

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