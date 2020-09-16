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Лукашенко запросил схожие условия при переориентации грузопотоков с Балтии на РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия готова переориентировать свои грузопотоки из портов стран Балтии в Петербург при предоставлении Россией схожих условий, заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя итоги переговоров с президентов РФ Владимиром Путиным.

"Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

"Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры", - добавил президент Белоруссии.

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели персональные санкции против Лукашенко и высокопоставленных белорусских чиновников. Им запретили въезд в эти страны на срок до пяти лет.

28 августа Лукашенко пообещал странам Балтии ответные меры. В частности, он грозил закрыть для их самолетов воздушное пространство в Белоруссию, запретить транзит их товаров. Наиболее значимой в экономическом плане мерой считается переориентация всех белорусских торговых потоков из портов Литвы. Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы.

По данным Министерства транспорта Литвы, белорусские грузы в 2019 году составили 30,2% грузопотока Клайпедского порта, в целом было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов.

1 сентября стало известно, что страны Балтии договорились, что прекратят покупать электроэнергию у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС.

Белоруссия РФ

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