Лукашенко пригрозил "взяться" за грузопоток из Литвы и Латвии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует большие потери транзита через страну грузов из Литвы и Латвии.

"Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", - сказал Лукашенко, принимая с докладом председателя государственного таможенного комитета Юрия Сенько в понедельник. Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что "Беларусь и Россия сейчас обсуждают переориентацию белорусских грузов (нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров) с балтийского направления на порт Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.

Он поинтересовался у Сенько, как таможенный комитет видит переориентацию этих грузов и работу белорусских логистических центров в связи с этим. "У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси", - сказал Лукашенко.

Минск 29 сентября ввел санкции в отношении официальных лиц прибалтийских стран.

Погранкомитет Белоруссии, в соответствии с распоряжением Лукашенко, в конце августа перешел на усиленный режим охраны госграницы с Литвой.

Между тем, Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava 1 октября заявила, что ситуация с проверками автоперевозчиков в Белоруссии стабилизировалась, однако часть потока грузов литовские перевозчики стараются направлять через латвийско-российскую границу, в объезд Белоруссии.