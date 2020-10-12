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"Магнит" запустил доставку через Delivery Club из своих магазинов в регионах

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Магнит" и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах.

На первом этапе, в конце августа, "Магнит" и Delivery Club запустили доставку в Москве. В настоящее время сервис доступен в Самаре, Краснодаре и Новосибирске, а в ближайшее время он заработает в Санкт-Петербурге.

К концу октября число городов, где будет доступна доставка из магазинов "Магнит" через Delivery Club, достигнет 17, количество подключенных торговых точек – 200. До конца ноября сервис станет будет работать более чем в 60 городах, говорится в сообщении "Магнита".

Пользователям приложения Delivery Club будут доступны около 5 тыс. товарных позиций из магазинов "у дома" "Магнит", включая непродовольственные товары. Время доставки составляет 30-45 минут.

Экспертиза по итогам первого этапа работы партнеров показала, что состав корзины клиентов Delivery Club, заказывающих товары в "Магните", практически не отличается от их покупок в офлайн-магазинах ритейлера. Самыми популярными стали товары категории фрэш (фрукты и овощи), а также кисломолочные продукты, мясо и хлеб. Чаще всего пользователи заказывали бананы, огурцы, картофель, хлебобулочные изделия и репчатый лук.

Пользователи Delivery Club делают в "Магните" большие заказы, сопоставимые с обычным походом в магазин: в среднем около 10-12 товаров в корзине. Ритейлер также отметил, что уже сформировалась аудитория постоянных пользователей доставки, в среднем они делают по 7-8 заказов в месяц.

"Мы продолжим тиражировать доставку и параллельно анализировать бизнес-процессы, чтобы при необходимости улучшать и актуализировать услугу. Запуск сервиса в регионах – важный шаг, который позволит предложить нашим потребителям в самых разных локациях новый канал взаимодействия с компанией и современный формат покупок повседневных товаров", - сказал заместитель генерального директора, исполнительный директор "Магнита" Флориан Янсен (его слова процитированы в сообщении).

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 20 894 магазинов, включая 14 581 магазинов "у дома". Выручка "Магнита" по итогам первого полугодия 2020 года составила 763,4 млрд рублей (рост на 16% по сравнению с показателем за первое полугодие 2019 года).

Ритейлер активизировал развитие в сфере foodtech в конце августа, запустив экспресс-доставку продуктов в партнерстве с Delivery Club. В будущем география доставки из "Магнита" может расшириться до всех городов, где у Delivery Club есть собственная доставка (это более 100 населенных пунктов кроме городов Московской и Ленинградской областей).

В конце сентября "Магнит" запустил пилотный проект доставки из своих магазинов через сервис "Яндекс.Еда" (в Ростове-на-Дону).

Пока у ритейлера нет собственных сервисов доставки продуктов, но их компания планирует запустить до конца года. Это будут сервисы экспресс-доставки и доставки с чуть более длительными сроками для закупок впрок.

Магнит Delivery Club

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