"Транснефть" договорилась о компенсациях "Сургутнефтегазу" и Total за форс-мажор на "Дружбе"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Транснефть" сообщила, что урегулировала с "Сургутнефтегазом" и французской Total последствия форс-мажора на нефтепроводе "Дружба", связанные с поставками нефти для Total, в том числе на рынок Германии.

"Подписанные документы касаются поставок нефти ПАО "Сургутнефтегаз" танкерными партиями из порта Усть-Луга и объемов, направленных в адрес немецкого нефтеперерабатывающего завода Лейне, принадлежащего группе Total", - говорится в пресс-релизе.

В "Транснефти" добавили, что сумма выплат покрывает претензии "Сургутнефтегаза", Total и связанных с ними компаний, в том числе германского НПЗ Лейне, при этом она не превышает предельного уровня в $15 за баррель.

Компания также сообщила, что завершает аналогичные переговоры с "Газпром нефтью" в отношении поставок на германский завод концерна Total.

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь компании Игорь Демин рассказал, что договориться удалось в том числе благодаря усилиям российского Минэнерго и Минэкономики ФРГ. Переговоры продолжались с ноября по февраль.

На последней встрече с представителями германских НПЗ в Берлине статс-секретарь министерства экономики Германии Андреас Файхт и замминистра энергетики Павел Сорокин положительно оценили усилия "Транснефти" по урегулированию последствий инцидента по урегулированию последствий загрязнения нефти в "Дружбе", добавил Демин. После встречи предствители Минэкономики Германии сказали, что дальше компании могут договариваться в двустороннем формате.

"Компания достигла принципиальную договоренность с концерном Total по урегулированию последствий инцидента в отношении поставок на немецкий завод Лейне и продолжает прилагать усилия по урегулированию с заводом Шведт в рамках двусторонних консультаций, как и было согласовано с министерством экономики ФРГ", - уточнил он.

Ранее "Транснефти" удалось договориться о компенсациях с "ЛУКОЙЛом", венгерской MOL и грузоотправителями из Казахстана.

Руководство нефтетранспортной монополии рассчитывает, что переговоры по внесудебному урегулированию претензий партнеров продлятся не больше года при условии, что грузоотправители согласны на предложенный компанией порядок возмещения.

Белорусский оператор "Транснефти" в апреле 2019 года обнаружил в нефтепроводе "Дружба" некондиционную нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений. В "Транснефти" выяснили, что она попала в трубу в пункте приема нефти в Самарской области. Для очистки системы транзит нефти в Европу по трубопроводу был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, на Украину и в страны Балтии. По всем направлениям транзит восстановили с 9 июня.

В июле 2019 года совет директоров "Транснефти" решил, что компания возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят, что понесли потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на 1 баррель некондиционной нефти. Для выплат компенсаций компания создала резерв сначала в 23 млрд рублей, зтем увеличила его до 26,066 млрд рублей.