Беглов призвал перевести на удаленку еще больше трудящихся

С 26 октября в Петербурге ужесточат ответственность за несоблюдение санитарных требований на предприятиях

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал работодателей перевести на удаленную работу максимальное количество сотрудников. Он заявил об этом на Межведомственном городском координационном совете по борьбе с коронавирусом.

Сославшись на данные Роспотребнадзора, он объяснил, что сейчас более половины заражений в городе приходится на людей трудоспособного возраста, преимущественно офисных сотрудников и работников сферы услуг. По его словам, это означает, что на их рабочих местах должным образом не соблюдаются меры санитарной безопасности.

"Изменение отношения горожан к соблюдению санитарных норм, выполнение стандартов безопасности предприятиями позволят избежать введения ограничительных мер и не допустить удара по экономике", - подчеркнул Беглов.

Власти начали обдумывать, как стимулировать перевод работников на удаленку. По его словам, в том числе рассматриваются налоговые льготы.

Одновременно губернатор объявил, что с 26 октября в регионе ужесточат ответственность за нарушение стандартов безопасной деятельности, вплоть до приостановки работы предприятий. Также будут сокращены сроки рассмотрения дел о нарушениях.

С 1 октября в городе ужесточили контроль за соблюдением масочного режима на транспорте. 14 октября чиновники отметили, что сознательность горожан выросла за последнюю неделю и на входе в метро маски надевают уже 95% пассажиров.

Московских работодателей обязали перевести на удаленку не меньше 30% персонала.