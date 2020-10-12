COVID-ограничения ощутимо не снизили число пассажиров в метро Москвы

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Загруженность столичного метро в утренний час пик после введенных властями ограничений из-за COVID-19 ощутимо не снизилась по сравнению с прошлой неделей, сообщил корреспондент "Интерфакса" в понедельник.

По его информации, на самой оживленной, Таганско-Краснопресненской линии подземки загрузка некоторых вагонов доходит до 80%, что никаким образом не позволяет соблюдать социальную дистанцию.

Визуальный анализ сделан с 7:45 до 8:15 на участке "Рязанский проспект" - Пушкинская" по направлению в центр (20 поездов с интервалом чуть больше минуты).

Масочный режим в подземке соблюдают три четверти пассажиров. Москвичи 65+, которым рекомендован домашний режим и заблокирован льготный проезд, в метро не редкость, чаще всего они занимают сидячие места.

По данным индикатора "Яндекс.Пробки", загруженность столичных дорог в 8:00 оценивалась в 3 балла по десятибалльной шкале.

Ограничения по коронавирусу в Москве

С 9 октября в Москве временно отменен льготный проезд на транспорте: для школьников - до 18 октября, для пожилых москвичей и горожан с хроническими заболеваниями - до 28 октября. За первый день ограничений по неактивным картам в подземку пытались пройти более 30 тыс. пассажиров.

С понедельника все столичные предприятия, организации, юридические лица должны будут направлять в мэрию Москвы информацию о сотрудниках, находящихся на удаленном режиме.

За нарушение 30-процентного лимита работников на "удаленке" предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 300 тыс. рублей, за повторное нарушение - приостановка деятельности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пассажиропоток московского транспорта при "удаленке" и домашнем режиме снизился лишь на 10-11%, этого недостаточно.

"Двухнедельные школьные каникулы, переход на "удаленку" и домашний режим для москвичей 65+ не повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте", - написал Собянин на своем сайте в пятницу, 9 октября.

По его словам, загрузка метро снизилась на 800 тыс. пассажиров, наземного транспорта - на 400 тыс. в день. Мэр отметил, что наступившая неделя будет во многом решающей.

"Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер", - подчеркнул Собянин.