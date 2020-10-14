Петербуржцы стали лучше соблюдать масочный режим

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Смольном отмечают, что за последнюю неделю жители Петербурга стали серьезнее относиться к соблюдению "масочного режима" в транспорте, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Максима Соколова.

И.о. председателя комитета по транспорту Олег Матвеев на совещании транспортного блока, отметил, что на входе в метро перчаточно-масочный режим соблюдают 95% пассажиров. На прошлой неделе таких было чуть больше 90%.

Участники совещания отметили, что горожане стали более сознательными в автобусах, троллейбусах и трамваях, и связали это в том числе с профилактическими рейдами с участием сотрудников полиции, ГИБДД и транспортников.

Кроме того, за неделю стало на 19% меньше петербуржцев, которые пользуются льготными проездными билетами.

"На совещании отметили, что пока что блокировка льготных проездных билетов в городе не планируется, однако правительство Санкт-Петербурга тщательно анализирует ситуацию и готово оперативно реагировать на обстоятельства в случае необходимости", - отметили в пресс-службе.

Контроль за соблюдением масочного режима на транспорте в Петербурге усилили с 1 октября. В связи с этим цена масок, которые продаются в метро, была снижена до 10 рублей. Чиновники отмечали, что определенный процент пассажиров, проходя контроль на входе на станцию, снимает маску на эскалаторе.