Власти Москвы на следующей неделе решат вопрос с работой баров и ночных клубов

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса в столичных барах и ночных клубах будут приняты на следующей неделе. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра, глава департамента торговли Алексей Немерюк.

"Буквально сегодня с инициативой вышли владельцы ночных клубов, баров и караоке с тем, чтобы каким-то образом помочь решать эти вопросы с точки зрения регулирования потоков для сокращения распространения коронавирусной инфекции", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

"Я думаю, что на следующей неделе мы дополнительно какие-то меры еще посмотрим и, возможно примем", - добавил он.

Немерюк подчеркнул, что "на сегодняшний день речи о (их) закрытии не идет".

"Как раз таки речь идет о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась. Речь о закрытии не идет",- пояснил он.

По его словам, владельцы ночных клубов и баров "вышли с инициативой сделать формат так называемых чекинов". "Когда любой посетитель этих клубов или баров оставляет информацию о том, что он там был (без персональных данных и чего либо), а в дальнейшем, если вдруг выявляется кто-то заболевший, то он может в любом формате провериться и узнать информацию, что в это же время кто-то находился с ним рядом для того, чтобы своевременно предпринять меры и не заболеть",- сказал Немерюк.

Он также подчеркнул, что инициативы закрывать непродовольственные магазины, как это было весной, нет.

"Пока такой инициативы нет, такой вопрос не рассматривали, собственно об этом сегодня сказал мэр Москвы",- сообщил Немерюк.

На этой неделе работодателей столицы обязали отправить не менее 30% сотрудников на "удаленку". Кроме того, были заблокированы социальные карты школьников и пенсионеров. В пятницу мэр уточнил, что карта будет разблокирована в день, когда у граждан будет запись к врачу.

В минувшие сутки в России зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19: заболели еще более 12 тысяч человек.