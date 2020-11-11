Собянин спрогнозировал выход из пика пандемии через несколько месяцев

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Москва выйдет из пика пандемии через несколько месяцев, и пандемия - не повод, чтобы менять стратегию развития города, заявил мэр Сергей Собянин. Он высказал это мнение на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Считаю, что у нас нет ни одного аргумента, чтобы менять стратегию развития города. Ни одного. Это проходящие истории - пандемии, эпидемии - это счетная история даже не лет, а месяцев. И я уверен, что через несколько месяцев и мы из этого пика пандемии выйдем", - сказал мэр.

По его словам, весной у руководства города было понимание, что осенью начнутся серьезные проблемы с заболеваемостью COVID-19, поскольку он наложится на традиционный осенний всплеск респираторных заболеваний, а вакцины еще не будет.

"Теперь мы понимаем, что эта осенне-зимняя история, скорее всего, будет последней из совсем критических историй. На выходе целый ряд вакцин, в том числе отечественных, которые начинают изготавливать в промышленных масштабах. Плюс естественная иммунизация населения уже достигает миллионов людей, что тоже создаёт именную прослойку населения", - сказал Собянин.

В связи с этим он выразил уверенность, что через несколько месяцев экономика возобновит рост.

"Стратегия развития рассчитана не на месяцы, а на годы. Поэтому стратегия, направленная на создание конкурентного мирового города Москвы будет продолжена: развитие инфраструктуры: транспортной, социальной, экономической. Это наша базовая установка, это наша базовая задача", - подчеркнул Собянин.

Он допустил, что выход из пандемии может спровоцировать сильный рост экономики: "причем этот отскок может быть быстрее, чем в любом другом кризисе, потому что запрос на услуги, отложенный, он высок".

"2021 год, на мой взгляд, будет тяжёлым, может, даже начало года тяжелее 2020 года, но на конец года мы уже выйдем на приличные параметры, нормальную экономику и мировую, и страны, и города", - добавил мэр.