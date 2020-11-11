Больше 70 человек умерли в Москве от коронавируса

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умер 71 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду. Этот показатель сравним со смертностью в начале июня.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 7502 до 7573.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 73 человека.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 485 545 случая заражения COVID-19, 350 746 человек (72% от заразившихся) вылечились от инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в среду, что 2,5-3 миллиона москвичей обладают иммунитетом к новому коронавирусу.