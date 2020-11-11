Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 11.11В России 1 836 960+19 851В мире 51 456 775+542 799

РСТ сообщил об остановке продаж новогодних туров в Москву

Главная причина этого - ограничения по коронавирусу в столице, заявили в Союзе туриндустрии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Туроператоры сообщили о почти полном отсутствии продаж новогодних туров в Москву, главная причина - ограничительные меры, введенные властями столицы.

"Новогодних праздников и зимних каникул ждали не только жители и гости столицы, но и турбизнес - за этот период можно было бы отчасти компенсировать потери тяжелого 2020 года. И для многих туроператоров стал ударом вчерашний указ мэра Москвы об усилении ограничительных мер, поскольку они набрали много мест в гостиницах, выставили экскурсии, и продажи на новогодние даты уже пошли, в том числе по акции с кэшбэком", - рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Во вторник, 10 ноября, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 13 ноября по 15 января в Москве приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев и выставочных залов. С 23 до 6 часов будет запрещена работа ресторанов, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах.

По словам Тюриной, в целом у туроператоров продаж новогодних туров в Москву почти нет, хотя направлением туристы интересуются. "Многие хотели увидеть Кремлевскую елку, а на днях стало известно, что она пройдет только в онлайн-формате. Еще и московские музеи закрываются до конца праздников. Широких народных гуляний из-за коронавируса, скорее всего, тоже не будет. О каком спросе можно говорить?" - заметила эксперт.

Она добавила, что туристы также опасаются отмены поездок и возможного возврата денег, если Москву опять закроют для въезда, как это было весной. Они интересуются регламентом возвратов, который на сегодня не определен.

"Московские власти все время говорят, что город не закроется, пропусков и QR-кодов не будет. И все же опасения людей очень велики. Сомнения подогревает и снятие РЖД части поездов из регионов в Москву в ноябре-декабре. Пока новогодних дат эти отмены не коснулись, но тенденция настораживает", - сказала Тюрина.

По ее словам, туристы не спешат бронировать поездки в столицу, ждут прояснения ситуации. "В сентябре продажи туров в Москву оживились, но с начала октября, как появились новые антивирусные запреты, все сошло на нет. Даже программа кэшбэка не помогает. Остается надежда, что бронировать начнут позже, если ситуация с коронавирусом стабилизируется, и власти ослабят ограничения. Тогда с конца ноября - в начале декабря могут пойти бронирования", - заключила эксперт.

Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
РСТ Ирина Тюрина Коронавирус Москва Сергей Собянин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Мэр Москвы допустил введение новых COVID-ограничений через 2-3 недели

Мэр Москвы допустил введение новых COVID-ограничений через 2-3 недели
Пандемия коронавируса

В Москве не будет елок и фестиваля "Путешествие в Рождество"

Запущено движение по участку ЦКАД в составе коридора из Европы в Китай

В музеях Москвы с пятницы приостановят выставки и групповые экскурсии

В музеях Москвы с пятницы приостановят выставки и групповые экскурсии

Ещё 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Пандемия коронавируса

Рестораны и клубы Москвы не будут работать в новогоднюю ночь

В "Шереметьево" задержали мужчину, угрожавшего совершить теракт

Пандемия коронавируса

Московским барам и кафе на два месяца запретят работать после 23 часов

Пандемия коронавируса

Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Москва потратит 28,5 млрд рублей за три года на видеонаблюдение

Москва потратит 28,5 млрд рублей за три года на видеонаблюдение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');