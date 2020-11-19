Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
на 19.11В России 2 015 608+23 610В мире 56 247 982+623 420

Росавиация пока не ждет банкротств авиакомпаний и аэропортов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация пока не ожидает банкротств авиакомпаний и аэропортов на фоне COVID-кризиса перевозок, сообщил замруководителя ведомства Алексей Новгородов.

ЭкономикаNorwegian Air объявила о банкротстве двух ключевых подразделенийЧитать подробнее

"У нас сейчас пока не планируется банкротств ни аэропортов, ни авиакомпаний. Но финансовое состояние достаточно тяжелое", - сказал Новгородов журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя".

Отвечая на вопрос о финансовом состоянии авиакомпании "ЮТэйр", он сказал: "ЮТэйр" - это отдельная тема, мы ею занимаемся, предпринимаются все необходимые шаги для оздоровления экономической ситуации".

Росавиация

Новости по теме

Новости

Экс-министр транспорта Дитрих возглавил ГТЛК

ФНС вернула налоги самозанятым за 2019 год и начислила 15 млрд руб. для их уплаты в 2020

ФНС вернула налоги самозанятым за 2019 год и начислила 15 млрд руб. для их уплаты в 2020

АСВ продало принадлежавший банкиру Пугачеву особняк за 8 млн фунтов

"Вкусвилл" увеличил уставный капитал в девять раз

Пандемия коронавируса

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

Россияне в 2020 стали больше покупать алкоголя

Промсвязьбанк станет санатором и владельцем Роскосмосбанка

Ozon выплатит Сбербанку 1 млрд рублей за разрыв соглашения

Ozon выплатит Сбербанку 1 млрд рублей за разрыв соглашения

В Улан-Удэ торговцы вышли на митинг против частичного локдауна

В Улан-Удэ торговцы вышли на митинг против частичного локдауна

Подмосковная компания решила выкупить Лермонтовский ГОК в Приморье

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');