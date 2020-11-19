Росавиация пока не ждет банкротств авиакомпаний и аэропортов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация пока не ожидает банкротств авиакомпаний и аэропортов на фоне COVID-кризиса перевозок, сообщил замруководителя ведомства Алексей Новгородов.

"У нас сейчас пока не планируется банкротств ни аэропортов, ни авиакомпаний. Но финансовое состояние достаточно тяжелое", - сказал Новгородов журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя".

Отвечая на вопрос о финансовом состоянии авиакомпании "ЮТэйр", он сказал: "ЮТэйр" - это отдельная тема, мы ею занимаемся, предпринимаются все необходимые шаги для оздоровления экономической ситуации".