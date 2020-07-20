Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 507 491+218 802

Россия и Узбекистан задумались о совместном создании авиалоукостера

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия и Узбекистан могут создать совместного авиационного лоукостера, сообщает Минтранс РФ.

Такие планы, согласно сообщению ведомства, обсуждались 20 июля на заседании подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.

Российскую сторону представлял первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько, узбекскую - министр транспорта республики Эльер Ганиев.

"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества (...) Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов", - говорится в сообщении.

В РФ в настоящее время работает один авиалоукостер - входящая в группу "Аэрофлот" "Победа".

Минтранс

Новости

Мятежного схимонаха на Урале оштрафовали на 18 тыс. руб. за возбуждение ненависти

Мятежного схимонаха на Урале оштрафовали на 18 тыс. руб. за возбуждение ненависти

Госдеп внес Кадырова в черный список по обвинениям в нарушении прав человека

Госдеп внес Кадырова в черный список по обвинениям в нарушении прав человека

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков

Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков

Политолог спрогнозировал спад протестов в Хабаровске после назначения врио губернатора

Умер телеведущий-синоптик Александр Беляев

Умер телеведущий-синоптик Александр Беляев

Навальный сообщил о ликвидации ФБК

Навальный сообщил о ликвидации ФБК

ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра

ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Следствие отменило арест администратора "Омбудсмена полиции" Худякова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');