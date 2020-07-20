Россия и Узбекистан задумались о совместном создании авиалоукостера

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия и Узбекистан могут создать совместного авиационного лоукостера, сообщает Минтранс РФ.

Такие планы, согласно сообщению ведомства, обсуждались 20 июля на заседании подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.

Российскую сторону представлял первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько, узбекскую - министр транспорта республики Эльер Ганиев.

"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества (...) Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов", - говорится в сообщении.

В РФ в настоящее время работает один авиалоукостер - входящая в группу "Аэрофлот" "Победа".