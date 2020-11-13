"Утконос" и "Лента" объединили закупки и другие бизнес-функции

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер "Утконос" и сеть "Лента", владельцем которых является "Севергрупп" Алексея Мордашова, объединили закупки и некоторые другие бизнес-функции.

"Последний год мы живем в режиме близкого взаимодействия. Мы уже объединили закупки и последние полгода покупаем почти все товары вместе, это очень помогает, конечно. Мы объединили часть IT-инфраструктуры, чтобы получить большую эффективность и обмениваться опытом. Объединены часть функций на уровне маркетинга, цепочки поставок. Например, мы вышли в Санкт-Петербург, а у "Ленты" здесь очень сильные позиции. Это нам помогло, и мы получаем более выгодные закупочные цены. Предполагаю, что при дальнейшем развитии в других городах "Лента" тоже будет нашим ключевым партнером", - сказал в интервью "Интерфаксу" гендиректор "Утконоса" Дэнни Перекальски.

Как сообщалось, в ноябре "Утконос" начал продажи в Петербурге. В планах ритейлера - выход в другие города-миллионники (он, в частности, рассматривает Новосибирск, Казань, Екатеринбург).

"Утконос" - один из крупнейших игроков на российском рынке e-grocery. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи компании выросли на 66%, до 11,6 млрд рублей. "Севергрупп" - единственный владелец "Утконоса".

В 2019 году "Севергрупп" стала основным владельцем "Ленты" с долей 78%. "Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов (кроме гипермаркетов компания развивает формат супермаркетов). Выручка "Ленты" по итогам января-сентября 2020 года увеличилась на 7,3%, до 321, 4 млрд рублей. Онлайн-выручка выросла почти в пять раз, до 3,2 млрд рублей.

"Лента" развивает собственный сервис экспресс-доставки "Ленточка" (был запущен в конце прошлого года), а также работает с партнерскими сервисами.

"Утконос" и "Лента" не стали партнерами в доставке, поскольку операционное решение основано на фулфилмент-центрах, не на офлайн-магазинах, объяснил Перекальски.

"Что касается объединения: если мы будем понимать, что это надо делать и что это даст нам большое преимущество, мы будем это делать. Между нашими компаниями здоровая конкуренция, и мы развиваемся параллельно, но многие вещи мы уже делаем вместе", - добавил он.