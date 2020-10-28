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Delivery Club откроет доставку из "Утконоса"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сервис доставки еды Delivery Club договорился о партнерстве с интернет-магазином продуктов "Утконос Онлайн", говорится в совместном пресс-релизе компаний.

На первом этапе в Delivery Club появилась доставка из "Утконоса" от 2 часов (доступно более 13 тыс. товаров) по Москве и Московской области, на втором – станет доступна доставка в день заказа или на следующий день (свыше 40 тыс. товаров). В перспективе партнеры планируют расширить географию доставки на другие города, включая Санкт-Петербург.

Обработка и доставка заказов будет осуществляться собственной курьерской службой "Утконос".

В пресс-релизе отмечается, что для "Утконоса" это первый опыт сотрудничества с агрегатором, в результате которого компания рассчитывает, в том числе, нарастить продажи.

Delivery Club партнерство позволит расширить ассортимент продуктов, а также начать доставку новых категорий товаров: для дома и дачи, бытовую технику и др.

Деливери Delivery Club входит в портфель активов СП Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и доставки еды. Выручка сервиса в III квартале выросла в 2,1 раза год к году - до 2,6 млрд руб. Количество заказов выросло в 2 раза – до 15,3 млн. К Delivery Club подключено более 30,8 тыс. заведений общественного питания в 265 городах РФ.

"Утконос Онлайн" (принадлежит "Севергрупп" Алексея Мордашова) – один из крупнейших игроков на российском рынке онлайн-торговли продуктами питания. Ассортимент онлайн-магазина насчитывает более 40 тысяч SKU. В III квартале 2020 года компания увеличила продажи на 65% год к году – до 3,6 млрд рублей. Средний чек увеличился на 8%, до 5,923 тыс. рублей, среднее количество позиций в заказе достигло 45. По данным агентства InfoLine, "Утконос" занимает 30% объема продаж российских онлайн-магазинов продуктов питания.

Delivery Club Утконос Утконос Онлайн

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