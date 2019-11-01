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Супермаркеты "Ленты" стали прибыльными через четыре года после открытия

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Супермаркеты "Ленты" стали прибыльными в этом году - через четыре года после открытия первых магазинов этого формата, сообщил журналистам гендиректор "Ленты" Герман Тинга.

"Лента", которая является крупнейшим в России ритейлером в сегменте гипермаркетов, открыла первые супермаркеты в 2016 году. Продажи сети супермаркетов растут намного быстрее, чем продажи гипермаркетов, но объемы выручки нового формата "Ленты" пока в разы меньше. Так, по итогам девяти месяцев 2019 года общая выручка "Ленты" выросла на 1,9%, до 299,6 млрд рублей, в том числе розничная выручка - на 5,7% (до 292,7 млрд рублей). Розничные продажи гипермаркетов выросли на 3,5% (до 267,4 млрд рублей), супермаркетов - на 37,1% (до 25,2 млрд рублей).

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При этом в 2019 году "Лента" существенно замедлила темпы открытия новых супермаркетов: по итогам года ритейлер планирует открыть всего три магазина этого формата.

"По супермаркетам, почему мы замедлили нашу экспансию в этом году. Мы посмотрели на нашу концепцию, в прошлом году мы были недовольны результатами. Поэтому мы изменили концепцию, ввели новый ассортимент - например, расширили ассортимент свежих продуктов, кулинарии. Сейчас у нас хорошие показатели по продажам, LfL-продажи в супермаркетах растут, они выше, чем были раньше. Супермаркеты стали прибыльными. Мы будем следить за их развитием, я думаю, в следующем году у нас будет рост по супермаркетам", - сказал Тинга.

Ритейлер "О'Кей", чьим основным бизнесом также являются гипермаркеты, в 2015 году начал развивать сеть дискаунтеров. К концу 2019 года и в 2020 году EBITDA дискаунтеров будет в положительной зоне, прогнозировало руководство компании.

Лента О'Кей

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