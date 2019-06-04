"Севергрупп" увеличила долю в "Ленте" до 78,7% по итогам оферты

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Севергрупп" Алексея Мордашова, которая в конце апреля приобрела 41,9% акций "Ленты" у TPG и ЕБРР, объявила о завершении срока действия оферты на приобретение акций у миноритариев.

За время действия оферты "Севергрупп" получила заявки на акции "Ленты", которые совокупно с уже имевшимися бумагами соответствуют доле в 78,73%.

Окончательные расчеты по заявкам должны завершиться не позднее 18 июня, говорится в сообщении "Севергрупп".

Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера. Бумаги "Ленты" были приобретены по $3,6 за GDR "Ленты" (или $18 за акцию) - такая же цена действовала и в рамках оферты миноритариям. Таким образом, вся компания была оценена в $1,75 млрд.

В тот же день - 30 апреля - миноритариям была направлена оферта. Получив 50% акций, "Севергрупп" продлила срок оферты на две недели, до 4 июня (на первом этапе срок действия оферты составлял 21 день с момента объявления), и получила право включить в совет директоров "Ленты" четырех человек.

"Лента"(Lenta Ltd) - крупнейшая сеть гипермаркетов и третий по величине ритейлер в России. В последнее время компания не баловала инвесторов позитивными новостями: с III квартала рост ее выручки замедлился, ритейлер объявил скромный прогноз развития сети на 2019 год и отказался от долгосрочной стратегической цели (удвоить торговые площади за 2017-2020 годы). Темпы роста выручки "Ленты" в 2018 году замедлились до 13,2% с 19,2% в 2017 году (объем выручки составил 413,56 млрд рублей). Рентабельность EBITDA снизилась до 8,8% с 9,7% годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 11,1%, до 11,79 млрд рублей.

"Лента" провела IPO в феврале 2014 года. Объем IPO составил $952 млн. В 2015 году "Лента" провела два SPO: в марте компания привлекла $225 млн и еще $150 млн - в октябре. Бумаги "Ленты" торгуются на Лондонской фондовой бирже и на "Московской бирже" . Free float "Ленты" на момент объявления оферты составлял около 57% - это один из самых высоких показателей в российском ритейле.

Комментируя сделку с TPG и ЕБРР, Мордашов говорил, что "Севергрупп" планирует сохранить публичный статус "Ленты".

Некоторые миноритарии (в частности, Prosperity, около 7% в "Ленте" по данным на апрель) скептически отнеслись к условиям, предложенным "Севергрупп", посчитав цену низкой. Миноритарии просили независимых директоров "Ленты" рассмотреть альтернативу сделке с "Севергрупп", которая оказалась не единственным претендентом на актив.

В апреле "Магнит" сообщал, что заинтересован в покупке 100% акций "Ленты". Это стало известно уже после того, как "Севергрупп" договорилась с TPG и ЕБРР. Цена, предложенная "Магнитом", составляла $3,65 за GDR "Ленты" (против $3,6, предложенных "Севергрупп"). 30 апреля в "Магните" заявили, что ритейлер больше не рассматривает покупку "Ленты": "сейчас этот вопрос полностью закрыт".