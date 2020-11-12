Онлайн-ритейлер "Утконос" впервые вышел за пределы Московского региона

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Интернет-магазин "Утконос", который специализируется продуктами питания, начал региональную на 20-м году существования. В ноябре ритейлер запустил продажи в Петербурге, объявил гендиректор компании Дэнни Перекальски.

"Мы смотрим как приоритет на Новосибирск, Екатеринбург, Казань. В I квартале, максимум во II квартале будет окончательное решение - куда и когда", - добавил он.

В Петербурге в октябре "Утконос" открыл склад площадью 9486 кв.м в терминале "Кубинская". Склад позволяет обслуживать до 10 000 заказов в сутки. В ассортименте магазина в Петербурге 15 800 наименований товаров (SKU), к концу года он расширится до 30 000, а в 2021 году превысит 40 000. В Москве ассортимент "Утконоса" составляет 44,5 тыс. SKU.

В ближайшие два-три года расширять складские площади в Петербурге ритейлер не планирует.

Сейчас продукты доставляются в границах КАД. В дальнейшем "Утконос" планирует расширить географию доставки.

В Петербурге уже представлены все основные российские компании сектора e-grocery, но конкурентным преимуществом "Утконоса" станут качество продуктов, свежесть и уровень сервиса, надеется Перекальски.

"Утконос" (принадлежит "Севергрупп" Алексея Мордашова) - один из старейших онлайн-ритейлеров на российском продовольственном рынке. Компания была основана в 2000 году и до недавнего времени работала только в пределах столичного региона.

До 2019 года "Утконос" лидировала по выручки в сегменте e-grocery, однако по итогам первого полугодия 2020 года, по данным InfoLine, ее обогнала X5 Retail Group.

По итогам девяти месяцев продажи "Утконоса" выросли на 66%, до 11,6 млрд рублей, по итогам года рост составит не менее 65%, сообщил Перекальски.

В следующем году "Утконос" планирует расширить ассортимент до более 100 тыс. наименований, в том числе за счет непродовольственных категорий (детских товаров, товаров для спорта, книг, бытовой техники и электроники и других).