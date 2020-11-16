Вахта второй волны. Обобщение

На вахтовых объектах ТЭК сделали выводы и подготовились к новой волне заболеваемости коронавирусом

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ежедневные сводки роста заболеваемости COVID-19 рисуют угрозу масштабной второй волны пандемии в России. Волей-неволей всплывают в памяти картины очагов коронавируса на вахтовых объектах ТЭК в первую волну: как самолеты развозили с якутской Чаянды больных вахтовиков, как в Приамурье были беспорядки на стройке Амурского ГПЗ, как зашкаливало число заболевших рабочих в мурманском поселке Белокаменка, и круизный лайнер "Принцесса Анастасия" стал там обсерватором. Волей-неволей возникает вопрос - не повторятся ли осенью и зимой подобные инциденты в вахтовых поселках при столь стремительном распространении по всей стране коронавируса?

Власти регионов и отраслевые компании утверждают, что нет: выводы сделаны, меры приняты, серьезность и глубину проблемы прочувствовали все. На объектах ТЭК теперь как на оборонных предприятиях, строго отлажена система безопасности - только против коронавируса, а не шпионажа. В целом регламенты организации вахт всюду одинаковы, в соответствии с предписаниями Росприроднадзора. Отлажена санитарная фильтрация с использованием обсерваторов (в них вахтовики проходят 14-дневную изоляцию). Повсеместно предъявляется тест на COVID-19 (процедуру тестирования работодатель берет на себя). Постоянно в Роспотребнадзор идут отчеты о сотрудниках на обсервации. В некоторых регионах даже наметилась тенденция сокращения числа приезжих вахтовиков - из-за роста безработицы местные жители все охотнее едут на вахту на отдаленные месторождения и на длительный срок.

При этом каждая компания на основе своего коронавирусного опыта добавляет детали, от максимально безопасных "чистых" авиакоридоров до внутрикорпоративных систем наблюдения за здоровьем. Экономить на антиковидных мерах никто не думает, возможные производственные, финансовые и репутационные потери в случае возникновения очага могут обессмыслить такую экономию. И все понимают, в жестких противопандемических условиях жить еще долгие месяцы, хорошо, если не годы.

ХМАО и ЯНАО

Самыми "вахтовыми регионами" России традиционно остаются нефтегазовые Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В первую волну пандемии армия вахтовиков, перемещавшихся на работу в эти северные края, серьезно портила местным властям статистику по заболеваемости коронавирусом. Ко второй волне и власти, и компании подошли во всеоружии, и пока очагов заболевания на многочисленных месторождениях Ямала и Югры удается избегать.

Численность работающих вахтовым методом в ЯНАО, по информации департамента экономики округа, составляет порядка 97 тыс. человек, из них за пределами автономии проживают около 73 тыс. человек. Въезд вахтовых работников на Ямал контролируется как со стороны правительства, так со стороны промышленных компаний.

В ХМАО общая численность вахтовых работников составляет более 82 тыс. человек. Согласно данным еженедельной статистики регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции ХМАО, в общей структуре заболевших среди работающего населения в Югре вахтовые работники составляют менее 2%.

В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры подчеркивают, что с апреля в субъекте действуют специальные нормативные акты по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В первую очередь они регламентируют деятельность компаний, которые должны обеспечить на своих объектах санитарно-эпидемиологические требования.

Якутия и Амурская область

"Горячими точками" с очагами коронавируса в первую волну пандемии стали два проекта на Дальнем Востоке - Чаяндинское месторождение в Якутии и стройка Амурского ГПЗ.

Как заявили "Интерфаксу" в Минпромгеологии Якутии, "готовность ко второй волне на промышленных предприятиях выглядит лучше, чем полгода назад". Благодаря своевременному и системному подходу в борьбе с инфекционным заболеванием, а самое главное, регулярным обследованиям и организации обсервации для прибывающих работников вахтовым методом из других регионов, промышленным компаниям удалось достигнуть заметных успехов в сдерживании коронавирусной инфекции по сравнению с весенним периодом 2020 года".

Весной за счет увеличения продолжительности вахты, а также организации мероприятий по контролю заезда, количество работников, привлекаемых промышленными предприятиями Якутии из других регионов, снижено в 2 раза. В регионе вахтовым методом трудится более 60 тыс. работников. Из них приезжие - около 30 тыс. человек. В субъекте отмечается тенденция увеличения привлечения к вахтам местного населения: так, в I полугодии на вахты трудоустроено 2,8 тыс. человек, из которых 1,3 тыс. - молодежь до 35 лет.

В правительстве Амурской области выразили уверенность, что во вторую волну пандемии не возникнет проблем на вахтовых объектах: "Все под контролем. Выполнили все требования Роспотребнадзора".

Основную массу вахтовиков среди предприятий ТЭК региона привлекает Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ, "Газпром"). "Строительство амурского ГПЗ ведется в рамках плана, отставаний от графика нет. Общий прогресс строительства - более 67%", - сообщила агентству министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова. По ее словам, на Амурском ГПЗ большое внимание уделяется превентивным мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Завершено строительство медицинского центра с современным комплексом компьютерной томографии и ПЦР-лабораторией, на площадке работают 150 медиков, в том числе 40 врачей.

В Амурской области, по информации регионального управления центра занятости населения, трудится более 45 тыс. вахтовиков, из которых 80% - приезжие из других регионов и стран. "За весь период работы оперативного штаба по борьбе с короновирусной инфекцией поступило 495 уведомлений от организаций, осуществляющих деятельность в области строительства и добычи полезных ископаемых, о прибытии и размещении в обсерваторах области на общее количество более 27,3 тыс. российских и иностранных граждан", - уточнили "Интерфаксу" в управлении.

Вахтовики в других регионах

Другие регионы ДФО, в которые привлекается вахтовая сила, но уже значительно меньшими объемами, тоже заявляют о полном контроле. Вахтовики из других регионов после ввода в эксплуатацию ТЭЦ "РусГидро" в Совгавани покидают стройку в плановом режиме, сказали в комитете по развитию ТЭК Хабаровского края. "В настоящее время в вахтовом городке остается около 200 иногородних, убытие которых ожидается в течение месяца. Инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией, среди вахтовиков не выявлено", - сказал представитель комитета.

Привлекает вахтовиков и АО "Ургалуголь". Сейчас на предприятии работает около 400 человек, в основном проживающих в других регионах. Вахтовый период длится от 1 до 2 месяцев. Замдиректора по персоналу Хабаровского филиала Polymetal Павел Жуковец сообщил, ситуация с коронавирусной инфекцией на предприятиях компании в регионе под контролем, очагов заболевания в вахтовых поселках не выявлено.

На Чукотке средняя численность вахтовиков в течение года составляет порядка 3 тыс. человек, из них приезжих - около 2,6 тыс. "В целом обстановка на производствах спокойная. В случае строгого контроля за выполнением санитарно-эпидемиологических требований со стороны руководства предприятий, надеемся на то, что удастся предотвратить случаи заболевания коронавирусной инфекцией на производствах и избежать введения дополнительных ограничительных мер", - заявили в правительстве Чукотского АО.

Имела место вспышка заболевания среди работников месторождения "Майское" (Polymetal) в конце сентября - начале октября. Тогда практически одномоментно было выявлено 12 заболевших. Чтобы предотвратить распространение инфекции были приняты срочные меры. Все работники "Майского" прошли тестирование на COVID-19. Тех, у кого результат оказался положительным, изолировали под медицинское наблюдение на самом месторождении. Те, кому потребовалась медицинская помощь, были вывезены в медицинские организации округа.

По данным министерства труда и социального развития Мурманской области, в регионе с начала 2020 года и по состоянию на 1 октября действуют прядка 5 тыс. иностранцев-вахтовиков, которые привлечены к строительству Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в п.Белокаменка. Регионы северо-запада России, куда также активно привлекается вахтовая сила, не стали комментировать текущую ситуацию. Может быть, чтобы не сглазить...

Стойкость духа и терпение

Корпоративные газеты и журналы дочерних подразделений "Газпрома" темы вахты, перевахтовки и пандемии освещают регулярно - вахтовые работники являются основными читателями этих изданий. Корпоративная газета "Газпром добыча Уренгой" в одном из последних номеров рассказала, что теперь есть возможность не проходить 14-дневную обсервацию, но при выполнении ряда требований (здоровье в норме, отрицательный тест на COVID-19, главное - наличие анализа на антитела сроком до одного месяца). В корпоративном издании "Газпром трансгаз Сургут" подчеркивается, что промышленные площадки фактически превращены в стерильные зоны. А для доставки персонала на самые северные станции общества - Пуртазовскую и Заполярную - организован "чистый коридор" по воздуху, с входным санитарным фильтром в Тюмени.

Также "дочки" "Газпрома" стали публиковать заявления своих руководителей с призывами быть стойкими в этот непростой период. "Благодарю всех, кто, осознавая важность нашей работы и свою личную ответственность, с пониманием относится к предпринятым мерам, проявляет выдержку, самообладание и выполняет поставленные задачи в условиях ограничений. Знаю, как непросто приходится вахтовому персоналу! Выражаю искреннюю благодарность за поддержку и терпение вашим семьям, родным, близким и прошу вас с достоинством принимать временные трудности, сохранять командный дух и рабочий настрой, соблюдать рекомендуемые меры профилактики", - говорится в заявлении на сайте "Газпром добыча Уренгой".

"Если говорить об общем настрое коллектива, в первую очередь интересует, как люди переносят изменения, произошедшие в графике работ. И очень приятно, что все поняли эту ситуацию, и никаких вопросов не возникло. Наши работники проявили максимальную выдержку, терпение и серьезное отношение к своим трудовым обязанностям. И даже в неполном составе, выполняли свою работу. При формировании графиков вахтовых смен на промышленных площадках Общества в 2021 году мы учтем ситуацию, связанную с новой волной распространения коронавирусной инфекции и разработаем дополнительный вариант организации вахтовых смен", - сообщается в заявлении на сайте "Газпром трансгаз Сургут".

"Газпром нефть" отмечает, что осенью по сравнению с весной компанией на треть увеличено количество "чистых терминалов" в регионах нефтедобычи. Сейчас в НК работает 131 терминал для проживания и медицинского контроля сотрудников нефтепромыслов перед началом вахты. Их пропускная способность - более 10 тыс. человек. Для сотрудников "Газпром нефти" и подрядных организаций с начала пандемии выполнено уже более 700 тыс. тестов на COVID-19, в настоящий момент частота их проведения увеличивается. Также компания продолжает поэтапный перевод сотрудников административной группы на удаленную работу - на дистанционный формат уже перешли более 60%.

"Ситуация с заболеванием на объектах "Транснефти" полностью контролируема", - сообщил "Интерфаксу" советник президента компании, пресс-секретарь Игорь Демин. По его информации, среднее количество заболевших в компании ковидом и пневмонией составляет 2% от общей численности. "По сравнению с прошлым кварталом идет рост, до этого показатель был 1,4%. Критичной считается цифра порядка 6%", - уточнил он. Демин напомнил, что продолжительность вахт еще с весны была удлинена до трех месяцев. Он отметил, что очень эффективно себя показали обсерваторы, после прохождения через них практически нет заражения. "Особенностью заболеваний ковидом по сравнению с весенней вспышкой является то, что ковид переместился в регионы. И в регионах сейчас есть одна проблема - отсутствие лекарственных средств", - продолжил пресс-секретарь монополии.

"Мы готовы к более сложной ситуации в случае увеличения количества заболевших - к переходу на автономный режим работы. В первую очередь, речь идет о работниках диспетчерских служб, вход не работающим категорически запрещен. Сейчас сотрудники диспетчерских на предприятиях работают в максимально изолированных условиях: им запрещено передвижение в общественном транспорте, парковки, на которых они останавливаются, изолированы от других, они отдельно питаются от основного персонала. Но переход на полную автономию пока нецелесообразен", - подчеркнул советник президента "Транснефти". "Наибольшее количество заболевших, самая большая группа риска - это охрана, через которую проходит огромный людской поток", - сообщил Демин.

Ограничения - часть жизни

Как рассказали в "ЛУКОЙЛе", ситуация на месторождениях в регионах оценивается как непростая, но стабильная и контролируемая. "Во избежание вспышек заболевания среди вахтового персонала, в установленном порядке проводит карантин прибывающих на вахту работников. Обеспечиваются все необходимые меры для своевременного выявления заболевших, включая обязательное неоднократное тестирование и замер температуры, а также усиление контроля за соблюдением рекомендаций региональных и федеральных органов власти, обеспечение автономной работы для исключения распространения инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В 2021 году пока не планируется менять продолжительность рабочей вахты, утвержденной локальными нормативными актами обществ", - подчеркнули в "ЛУКОЙЛе".

Представитель "СИБУРа" отметил, что в регулярном режиме вахтовый метод организации труда применяется "СИБУРом" только на нескольких газоперерабатывающих заводах АО "СибурТюменьГаз" (СТГ). Стандартная продолжительность вахты в период до пандемии COVID-19 - месяц, но весной, в соответствии с требованиями регуляторов, она была увеличена до 90 дней. Вместе с отменой дополнительных ограничений на региональном уровне продолжительность вахт на заводах СТГ была сокращена до 60 дней, что компания считает оптимальным с точки зрения обеспечения безопасности людей и непрерывности производства. При этом при перевахтовке сотрудников сохраняются повышенные меры безопасности.

В "Русснефти" сообщили, что ситуация в филиалах и дочерних обществах, которые используют вахтовых сотрудников, стабильная и управляемая. В компании утвержден плановый срок пребывания на вахте до 2 месяцев. Тем не менее "Русснефть" подготовила дополнительный сценарный план на случай ухудшения ситуации с распространением COVID-19, который предполагает увеличение срока вахты.

"Зарубежнефть" подчеркивает, что сейчас перевахтовка персонала производится по правилам, утвержденным в мае. Сроки вахты были увеличены до 60 дней с марта текущего года и действуют на сегодняшний момент. С учетом погодных условий Крайнего Севера увеличение срока не планируется. В настоящее время ни одного случая заболевания среди вахтового персонала в "Зарубежнефти" нет, сказал представитель компании.

"Татнефти" тоже удается не допускать вспышек COVID-19 с начала пандемии, сообщил в корпоративном издании "Нефтяные вести" заместитель гендиректора по промбезопасности, охране труда и экологии Азат Хабибрахманов. "У себя в "Татнефти" мы ввели особые правила работы, перевели часть сотрудников на удаленный режим. Строгое соблюдение всех требований и высокая ответственность персонала позволяют нам не допускать вспышек заболеваемости", - сказал он.

"Иркутская нефтяная компания" (ИНК) с марта разработала и внедрила ряд норм и правил для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Для минимизации контактов на территории производственных объектов компании созданы дополнительные временные жилые городки, разделены потоки в столовых и общественных местах. Сейчас все производственные процессы в ИНК идут в штатном режиме. "Соблюдение новых санитарно-эпидемиологических правил и ограничений стало частью нашей ежедневной работы", - резюмирует ИНК за себя и всех остальных нефтяников.