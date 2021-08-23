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Бывший гендиректор "Газартстроя" получил иск на 276 млн рублей из-за COVID-19

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - АО "Стройтранснефтегаз" (СТНГ, группа "Газстройпром") подало иск о возмещении внедоговорного вреда к бывшему гедиректору ООО "Газартстрой" Валерию Пугачу на сумму 276,428 млн рублей, говорится в картотеке арбитражных судов.

"Газартстрой" - дочерняя структура СТНГ. Компания ведет строительные работы на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, откуда "Газпром" поставляет газ по магистрали "Сила Сибири" в Китай. Пугач руководил компаний с момента ее создания в 2014 году до 17 апреля 2020 года.

17 апреля 2020 года на Чаяндинском месторождении был введен карантин в связи с вспышкой COVID-19. Строительство было остановлено. Затем появились сообщения об акциях протеста строителей: они жаловались на плохие условия содержания в поселке, отсутствие информации о распространении инфекции, отсутствие масок и невозможность обеспечить в поселке режим изоляции.

Работа прерывалась с 9 апреля до 30 июня 2020 года, с месторождения вывезли около 7000 строителей, говорится в документах суда.

Ранее сообщалось, что режим карантина на месторождении отменили 1 июня 2020 года.

СТНГ оценил расходы на нормализацию санитарно-эпидемиологической ситуации на месторождении, организацию тестирования, закупку средств профилактики и терапии респираторных заболеваний, оплату услуг авиакомпании, обсервацию строителей и другие нужды, связанные с пандемией, примерно в 1 млрд рублей.

Хроника 09 января 2020 года – 23 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Газпром Газартстрой коронавирус Чаяндинское месторождение СТНГ Валерий Пугач

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