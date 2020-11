Ozon может привлечь свыше $1 млрд на Nasdaq

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ozon планирует разместить в рамках IPO на Nasdaq 30 млн американских депозитарных расписок по цене в диапазоне от $22,5 до $27,5, говорится в обновленной версии проспекта Ozon Holdings PLC, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Кроме того, организаторы IPO получат опцион на приобретение еще до 4,5 млн ADS Ozon по цене размещения.

Исходя из данных параметров, компания может привлечь от $675 до $825 млн без учета опциона андеррайтеров и от $776,25 млн до $948,75 млн при условии его полной реализации. Эти суммы не учитывают расходы на проведение IPO и комиссии андеррайтеров.

Продавать акции в ходе IPO будет сама Ozon Holdings PLC.

Также акционеры Ozon – Baring Vostok и ПАО АФК "Система" подписали соглашение, по которому в рамках частного размещения приобретут акции компании по цене размещения в ходе IPO на сумму $67,5 млн каждый. Точное количество акций, которые купят АФК и Baring в рамках private placement, будет зависеть от цены размещения.

При условии реализации частного размещения акций в пользу Baring Vostok и ПАО АФК "Система" Ozon может получить еще $135 млн.

На 1 ноября 2020 года акционерный капитал состоит из 141 730 154 акции.

После IPO и частного размещения акций количество акций Ozon в обращении составит 177 130 154 обыкновенных акций или 181 630 154 ценных бумаг при условии реализации опциона андеррайтерами (а free float в этом случае составит 19%). Капитализация при таком количестве акций в обращении исходя из нижней границы ценового коридора – около $4,1 млрд (без опциона – $4 млрд), из верхней – $5 млрд ($4,9 млрд).

По словам знакомого с ситуацией источника, при условии конвертации всех действующих займов, бизнес Ozon оценивается в $4,5-5,5 млрд.

Андеррайтерами IPO выступят Morgan Stanley и Goldman Sachs (совместными ведущими букраннерами), Citigroup, UBS, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" (совместными букраннерами) и "Ренессанс Капитал" (ведущий менеджер). Депозитарием программы выпуска американских депозитарных расписок холдинга Ozon в рамках IPO выступит The Bank of New York Mellon.

В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же – у Baring Vostok.

В проспекте Ozon акционерные доли раскрываются с учетом возможной реализации всех предусмотренных опционов, конвертируемых займов и других инструментов. Согласно документу, с учетом реализации конвертируемых займов (в течение 60 дней начиная с 1 ноября 2020 года), Ozon на 45,2% принадлежит ПАО АФК "Система", на 45,1% - Baring Vostok. Совладельцами Ozon также являются фонды Index Ventures (6%) и Princeville Global (5,6% при условии приобретения акций в рамках конвертируемого займа). При условии, что гендиректор Ozon Александр Шульгин полностью реализует предназначенные для него опционы, его доля в компании составит 1,8%.