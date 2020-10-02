Котировки АФК "Система" взлетали на 9% на новости об IPO Ozon

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В пятницу утром рост котировок АФК "Система" на торгах "Московской биржи" достигал 9,3% по отношению к закрытию основной сессии четверга, акции дорожали до 22,676 рубля за штуку на новостях об IPO дочернего онлайн-ритейлера Ozon. Затем произошла коррекция.

Ozon может в конце 2020 или начале 2021 года провести первичное публичное размещение на одной из бирж США, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Одновременно с этим о планах Ozon провести IPO в США сообщил Reuters, ссылаясь на источники, которые знакомы с подготовкой к размещению. По их данным, в это же время на американскую биржу может выйти и онлайн-кинотеатр ivi (ранее сообщалось о возможности проведения его IPO в 2021-2022 гг. - ИФ).

Ozon в конфиденциальном режиме уже подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет WSJ. В качестве глобальных координаторов размещения выбраны Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. и Morgan Stanley (SPB: MS).

По данным источников газеты, весь Ozon может быть оценен в $3-5 млрд.

Привлечение средств компаниям необходимо для дальнейшего развития, указывает Reuters.

Ozon - одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 6 млн товарных наименований в 24 категориях. Более 85% ассортимента формируют партнеры маркетплейса - более 13 тыс. компаний и предпринимателей. Во II квартале 2020 года оборот Ozon от продаж товаров и услуг (GMV, gross merchandise value) за вычетом возвратов вырос на 188% год к году - до 45,8 млрд рублей с НДС, число заказов - на 132%, до 14,6 млн штук.

Онлайн-ритейлер на 42,999% принадлежит АФК "Система" (с учетом 11,699% у венчурного фонда Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.

В начале апреля экс-глава АФК Андрей Дубовсков сообщал, что "Система" оценивает в 10 млрд рублей вложения, которые дополнительно могут потребоваться Ozon от инвесторов в течение 2020 года. Сама корпорация также готова принимать участие в финансировании актива.

В текущем году Ozon уже привлек $150 млн от американской Princeville Capital, АФК "Система" и Baring Vostok через конвертируемые займы, а также заем на 6 млрд рублей в Сбербанке на пополнение оборотных средств под залог компаний группы.

В июне топ-менеджмент "Системы" говорил, что корпорация ведет поиск инвестора в капитал Ozon, который своими инвестициями поддержал бы рост интернет-ритейлера, а также позволил бы ему развивать логистические мощности. При этом корпорация не подтверждала и не опровергала информацию СМИ о том, что покупателем пакета акций Ozon может стать Сбербанк.