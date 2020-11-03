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Ozon опубликовал проспект к предстоящему IPO на NASDAQ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Ozon опубликовал проспект к планируемому IPO на бирже NASDAQ, документ размещен на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Параметры IPO, включая сумму привлекаемых инвестиций, в проспекте не раскрыты. Там указан лишь условный объем для целей расчета госпошлины.

Андеррайтерами IPO станут Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал".

При этом фонды, связанные с Baring Vostok, могут в перспективе принять участие в частном размещении акций по цене IPO (объем размещения также не указан).

В начале октября Ozon сообщал, что направил в SEC проект регистрационного заявления по форме F-1 о намерении провести IPO. Параметры планируемого IPO, включая количество акций к размещению на бирже, их ценовой диапазон и сроки планируемого размещения тогда не были определны.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщала, что Ozon может провести IPO в США в конце 2020 или начале 2021 года, а бизнес может быть оценен в $3-5 млрд.

Ozon на 45,2% принадлежит ПАО АФК "Система" (с учетом доли венчурного фонда Sistema_VC), 45,1% - у Baring Vostok. Совладельцами Ozon также являются фонды Index Ventures и Princeville Global. В проспекте также указано, что компания использует финансирование Сбербанка для развития.

Ozon основан в 1998 году. На площадке представлено более 6 млн товарных наименований в 24 категориях. Логистическая инфраструктура Ozon включает 8 фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров общей площадью более 200 000 кв. м. Компания доставляет заказы в более чем 13 500 населенных пунктов страны и имеет более 16 000 точек выдачи заказов по России.

В текущем году Ozon привлек $150 млн от американской Princeville Capital, АФК "Система" и Baring Vostok через конвертируемые займы, а также заем на 6 млрд рублей в Сбербанке на пополнение оборотных средств под залог компаний группы.

Ранее топ-менеджмент "Системы" говорил, что в течение 2020 года Ozon может потребоваться около 10 млрд рублей от инвесторов, при этом сама корпорация также готова принимать участие в финансировании актива.

При этом АФК ведет поиск инвестора в капитал Ozon, который поддержал бы рост интернет-ритейлера и позволил бы ему развивать логистические мощности.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что покупателем пакета акций Ozon может стать Сбербанк. "Система" эту информацию не подтверждала и не опровергала.

Ozon США Московская биржа SEC NASDAW Сбербанк АФК Система Baring Vostok

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