Путин предупредил об угрозе обнуления эффекта от льготной ипотеки под 6,5%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Повышение доступности ипотеки не должно привести к резкому росту цен на жилье, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложения на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим", - сказал Путин в четверг в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

По его словам, в противном случае весь эффект от снижения ставок сведется к нулю.

"В этой связи особое внимание нужно уделить инфраструктурному обеспечению жилищного строительства и в целом развитию региональной инфраструктуры, автомобильных дорог, коммунальных сетей, общественного транспорта, социальных объектов", - сказал Путин.

Он рассказал, что программа льготной ипотеки под 6,5% имеет положительный эффект. "Такая целевая поддержка граждан сработала. По оценке, объем выданной ипотеки за год станет рекордным для нашей страны и превысит 3,5 трлн рублей", - заявил президент.

Ранее в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК заявил, что цены на жилье в России растут ниже уровня инфляции.

"Все пугают, что цена поднимется, – она не поднимется. Во-первых, она не так сильно поднялась: в некоторых регионах на 5%, где-то на 7-8%, но у нас инфляция около 4%, поэтому здесь ничего страшного нет в этом подъеме. Также мы объективно проанализировали, что цена квартиры в целом по стране росла ниже уровня инфляции".

Он подчеркнул, что сейчас в России необходимо наращивать объем нового предложения жилья.

"Мы должны под спрос подогнать предложение. И чем больше будет предложение, тем будет более конкурентоспособная среда, тем будет более дешевое и качественное жилье и тем выше будет покупательская способность населения. Поэтому спрос и предложение – это волнообразная синусоида, которую нужно контролировать", - сказал вице-премьер.

Ранее в аналитическом центре ДОМ.РФ сообщили, что рост цен на новостройки в РФ за девять месяцев 2020 года составил в среднем 10,5%. По оценкам экспертов, рост цен на новостройки в РФ к концу года замедлится, в следующем году он будет не выше уровня инфляции.

Будет ли льготная ипотека после июля 2021 года

Хуснуллин также отметил, что вопрос о продлении программы льготной ипотеки с господдержкой будет решаться в следующем году.

"Программу (льготной ипотеки - ИФ) продлили до 1 июля, чтобы посмотреть, что будет со ставкой, что будет с выборкой. Считаем, что еще не менее 600 млрд будет под эту программу привлечено. И мы ближе к июлю посмотрим, что дальше, какая будет ставка ЦБ на тот момент. И мы уже дальше будем смотреть вопрос о ее дальнейшем продлении, либо там в каких-то других формах", - пояснил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года.

Удачный старт

Льготная ипотека выдается на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для других регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство.

Программа льготной ипотеки стартовала 17 апреля и первоначально была рассчитана на срок до 1 ноября 2020 года. Сейчас на неё приходится более 90% всех кредитов, которые граждане берут на приобретение жилья в новостройках.

За прошедшие полгода было выдано более 230 тыс. кредитов на 669 млрд рублей. Рекордным месяцем оказался сентябрь, когда более 60 тыс. семей смогли получить ипотеку. Первоначальный лимит программы составлял 740 млрд рублей, летом он был повышен до 900 млрд рублей.

По оценке Минфина, к 1 ноября 2020 года планируется выдать около 268 тыс. кредитов на сумму 800 млрд рублей. Продление программы до 1 июля 2021 года позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей, в том числе 90 тыс. кредитов на 270 млрд рублей – в ноябре-декабре 2020 года.