Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 650+581 211

Неформальную встречу министерского комитета ОПЕК+ перенесли на 29 ноября

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Неформальная встреча сопредседателей министерского мониторингового комитета ОПЕК+ с членами комитета, намечавшаяся на субботу, 28 ноября, перенесена на воскресенье. Об этом сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Три источника агентства сообщили, что общая позиция стран ОПЕК+ в том, что нужно продлить действующие ограничения по добыче нефти, базовый вариант – на первый квартал 2021 года.

Один из собеседников отметил, что в настоящее время обсуждаются детали того, когда и в каких объемах наращивать добычу.

По словам другого, вряд ли возможен вариант пролонгации ограничений на шесть месяцев.

Еще один источник также заметил, что вряд ли будет положительно решен вопрос о пересмотре квот, который, как сообщали СМИ, поднимал ряд стран ОПЕК. "Такой вопрос даже не поднимается", - сказал один из собеседников "Интерфакса".

ОПЕК+

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 27 ноября

Пресненский суд отказался арестовывать четырех адептов "Свидетелей Иеговы"

Депутаты предложили запретить в РФ показывать нацистских преступников

Депутаты предложили запретить в РФ показывать нацистских преступников

"Открытие" передаст "Трасту" 9% акций ВТБ на рыночных условиях

Пандемия коронавируса

Первые партии "Спутника V" для массовой вакцинации поступят в регионы в декабре

Первые партии "Спутника V" для массовой вакцинации поступят в регионы в декабре

Уволен получивший выговор от Рогозина глава ЦЭНКИ

ЦБ даст "Трасту" до 79,8 млрд рублей на покупку непрофильных активов "Открытия"

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко
Навальный попал в больницу

Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов

Пандемия коронавируса

В РФ появится единый номер 122 для звонков по поводу COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');