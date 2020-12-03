Кипрский суд арестовал активы Ананьевых и их жен на 267 млн евро

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Окружной суд города Лимассола (Кипр) вынес приказ об аресте активов бывших акционеров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен на сумму до 267 млн евро, говорится в пресс-релизе банка непрофильных активов "Траст".

"Судья также удовлетворил заявление об аресте активов третьего лица, которое, предположительно, является номинальным держателем части активов братьев. Согласно судебному приказу, данному третьему лицу также запрещается каким-либо образом распоряжаться активами. В случае нарушения судебного приказа об аресте активов ответчикам грозят санкции", - указано в сообщении.

Требования "Траста" связаны с реализацией ответчиками финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением. "В результате были выведены денежные средства из ПАО "Промсвязьбанк". Права требования по данным кредитам были переуступлены АО "Автовазбанк". Активы последнего были переданы на баланс банка непрофильных активов в 2019 году. На основании консервативной оценки размер убытков от таких схем превышает сумму 267 млн евро", - говорится в пресс-релизе.

"Иск к братьям Ананьевым - последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков... Банк продолжает расследования и собирает доказательства в отношении иных лиц, причастных к хищениям средств. Могут появиться как новые иски, так и дополнительные эпизоды в уже инициированных спорах", - сказал президент, председатель правления "Траста" Александр Соколов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Промсвязьбанк с декабря 2017 года санировался Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Затем банк перешел Росимуществу.

Промсвязьбанк по итогам третьего квартала 2020 года занял восьмое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".