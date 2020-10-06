Задержаны пятеро предполагаемых соучастников братьев Ананьевых

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - По делу братьев Дмитрия и Алексея Ананьева о хищении миллиардов у Промсвязьбанка установлены их девять соучастников, пятеро из них задержаны, сообщили в Следственном комитете. Им скоро выберут меру пресечения.

Всем фигурантам вменяют ч. 4 ст. 160 УК (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году Ананьевы, опасаясь потерять контроль над Промсвязьбанком из-за выявленных Банком России многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения у банка денег. В группу вошли восемь бывших сотрудников Промсвязьбанка и один иностранец.

По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Promsvyaz Capital B.V.", зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT", деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной, говорится в пресс-релизе.

На счета иностранной компании были переведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. После этого соучастники Ананьевых "изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку", - считают в СК. В результате из оборота в России в Кипр были выведены в общей сложности 87,2 млрд рублей. После этого братья организовали отмывание этих денег и потратили их на дальнейшие незаконные операции.

Следствие с помощью ФСБ, МВД и Росфинмониторинга нашло имущество Ананьевых на 50 млрд рублей и наложило на него арест. Следователи будут искать имущество и других фигурантов дела, а также уточнять их роли в хищениях.

Братья были заочно арестованы Басманным судом 10 сентября 2019 года. Тогда следователь говорил, что в их отношении расследуется несколько уголовных дел, в том числе о растрате денег Промсвязьбанка на 102,2 млрд рублей и причинении банку имущественного ущерба на 100 млрд рублей при отсутствии признаков хищения. Тогда же в СК утверждали, что 14 декабря 2017 года Дмитрий Ананьев растратил более чем 66 млрд рублей и $575 млн Промсвязьбанка в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.", конечным бенефициаром которой был его брат.

В июле 2020 года председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что на Ананьевых возбуждены новые уголовные дела о хищениях в 2017 году денег Промсвязьбанка на суммму более 15 млрд рублей.