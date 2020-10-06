Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 475 879+325 411

Задержаны пятеро предполагаемых соучастников братьев Ананьевых

Задержаны пятеро предполагаемых соучастников братьев Ананьевых
Фото: URA.RU/TASS

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - По делу братьев Дмитрия и Алексея Ананьева о хищении миллиардов у Промсвязьбанка установлены их девять соучастников, пятеро из них задержаны, сообщили в Следственном комитете. Им скоро выберут меру пресечения.

Всем фигурантам вменяют ч. 4 ст. 160 УК (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году Ананьевы, опасаясь потерять контроль над Промсвязьбанком из-за выявленных Банком России многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения у банка денег. В группу вошли восемь бывших сотрудников Промсвязьбанка и один иностранец.

По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Promsvyaz Capital B.V.", зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT", деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной, говорится в пресс-релизе.

На счета иностранной компании были переведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. После этого соучастники Ананьевых "изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку", - считают в СК. В результате из оборота в России в Кипр были выведены в общей сложности 87,2 млрд рублей. После этого братья организовали отмывание этих денег и потратили их на дальнейшие незаконные операции.

Следствие с помощью ФСБ, МВД и Росфинмониторинга нашло имущество Ананьевых на 50 млрд рублей и наложило на него арест. Следователи будут искать имущество и других фигурантов дела, а также уточнять их роли в хищениях.

Братья были заочно арестованы Басманным судом 10 сентября 2019 года. Тогда следователь говорил, что в их отношении расследуется несколько уголовных дел, в том числе о растрате денег Промсвязьбанка на 102,2 млрд рублей и причинении банку имущественного ущерба на 100 млрд рублей при отсутствии признаков хищения. Тогда же в СК утверждали, что 14 декабря 2017 года Дмитрий Ананьев растратил более чем 66 млрд рублей и $575 млн Промсвязьбанка в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.", конечным бенефициаром которой был его брат.

В июле 2020 года председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что на Ананьевых возбуждены новые уголовные дела о хищениях в 2017 году денег Промсвязьбанка на суммму более 15 млрд рублей.

СКР Дмитрий Ананьев Алексей Ананьев Промсвязьбанк

Новости по теме

Новости

ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком"

Пандемия коронавируса

Врачей озадачила низкая доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге

Врачей озадачила низкая доля положительных тестов на COVID-19 в Петербурге
Пандемия коронавируса

Вторая COVID-вакцина центра "Вектор" прошла доклинические испытания

СВР признала Турцию принципиально новым фактором обострения в Карабахе

Пандемия коронавируса

Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом

Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом
Пандемия коронавируса

Продажи у турагентств резко упали с 5 октября

Продажи у турагентств резко упали с 5 октября

Удальцов отсудил 12 800 евро в ЕСПЧ за задержания в 2011 году

Возбуждено дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Экс-сенатор от КЧР арестован по делу о крупном хищении из бюджета

Пандемия коронавируса

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');