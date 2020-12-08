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СКР завершил расследование против пяти фигурантов дела Промсвязьбанка

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет завершил расследование дела о хищении многомиллиардных сумм из средств Промсвязьбанка.

Пресс-служба ведомства уточняет, что Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершило следственные действия по уголовному делу о хищении денежных средств ПАО "Промсвязьбанк" в сумме более 87,2 млрд рублей.

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"Бывшим работникам "Промсвязьбанка" Николаю Цуканову (вице-президент аппарата правления), Андрею Мукину (руководитель блока "операционный"), Айгуль Шайхутдиновой (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольге Антоновой (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерине Багряновой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)",- говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, в настоящий момент объявленные в международный розыск, будучи председателем правления и председателем совета директоров банка из-за выявленных Центробанком многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств кредитной организации.

В СК сообщили, что в соответствии с разработанным планом и распределенными ролями Николай Цуканов с 12 по 13 декабря 2017 года в Москве организовал изготовление доверенности на имя Ивана Пидлужного. Цуканов уполномочил Пидлужного выполнять в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе заключать договоры. Доверенность подписал Дмитрий Ананьев.

14 декабря 2017 года Антонова под контролем Мукина организовала перечисление 57,3 млрд рублей и $505,6 млн в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Promsvyaz Capital B.V.", зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды). Отмечается, что деньги были перечислены якобы в качестве оплаты за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги – акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT", деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом в действительности ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной, сообщили в СК.

После перечисления на счета иностранной компании денег для создания видимости законности банковских операций Шайхутдинова и Багрянова изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку, которые подписал Пидлужный.

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Таким образом, из финансового оборота РФ в течение нескольких часов в Республику Кипр выведены денежные средства в общей сумме 87,2 млрд рублей.

Ведомство напоминает, что обвиняемые следствием братья Ананьевы находятся в международном розыске. "Уже на протяжении года при участии Генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами иностранных государств, которыми подтверждено нахождение Ананьевых на их территории, ведется работа по экстрадиции фигурантов уголовного дела на территорию Российской Федерации для уголовного преследования", - сообщает СК.

В отношении оказавших им содействие в совершении растраты денежных средств ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрия Иванова, Батраза Плиева, Сергея Зорина, Ивана Пидлужного осуществляется розыск, поскольку они скрылись после совершенного преступления.

Следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 млрд рублей, на которое наложен арест.

Промсвязьбанк СКР

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