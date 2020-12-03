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Сбербанк спрогнозировал полный переход стройотрасли на эскроу за 2-3 года

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Полный переход строительной отрасли на проектное финансирование со счетами эскроу может произойти в течение двух-трех лет, считает вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка Сергей Бессонов.

"Сейчас мы видим, что 50% реализуется в целом в РФ с эскроу. Те проекты, которые остались на старой схеме, я думаю, что в течение двух-трех лет будут достроены, сданы, проданы, и у нас будет только эскроу-механизм", - сказал Бессонов на онлайн-конференции в четверг.

Он пояснил, что проекты точечной застройки реализуются в среднем за три года, проект комплексной застройки – за четыре-пять лет.

Бессонов отметил, что в настоящее время по старой схеме финансирования строится 48% жилья.

"С каждым месяцем доля эскроу повышается, я думаю, что в начале следующего года превысит 50% от общего количества проектов", - подчеркнул Бессонов.

Он добавил, что доля Сбербанка по проектному финансированию в РФ сейчас составляет 60%. За 10 месяцев портфель банка достиг 765 млрд рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки. При этом определены критерии проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.

Сбербанк

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