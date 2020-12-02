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Хуснуллин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке до 4-5%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Средняя ставка по ипотеке должна быть снижена до 4-5% в России, заявил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы ставим задачу: продолжение программы ипотеки и по возможности снижение (ставки - ИФ). На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран – ипотека должна быть 4-5%, как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству", - сказал Хуснуллин на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Он отметил, что, в частности, в Китае средняя ставка по ипотеке составляет 3-5%, в стране последние 10 лет строится 1 кв. метр на человека, за счет чего жилищное строительство является одной из основ развития экономики страны.

"Мы тоже будем эту тему поддерживать, пока заложено, что ипотека у нас должна быть на уровне 6%, но в зависимости от спроса и покупательской способности будем по этой теме работать", - заключил Хуснуллин.

Он добавил, что правительство также планирует запустить в России программу ипотеки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

"Сейчас ДОМ.РФ это отрабатывает, мы с банками отрабатываем, и надеюсь, что это тоже даст свой результат", - подчеркнул Хуснуллин.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина. Она заработала в середине апреля и должна была завершиться 1 ноября. В середине октября Путин предложил продлить программу до середины 2021 года. 27 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки до 1 июля следующего года.

Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей – в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.

Ранее Хусннулин сообщил, что будет добиваться продления льготной программы по ипотеке после 1 июля 2021 года.

Он также отмечал, что в России наблюдается рост цен на жилье в среднем на 5-10%.

"Жилье подорожало из-за того, что мы перешли на счета эскроу. Второе – курсовая разница на рынке присутствует. Третье – пандемия серьезно повлияла на трудовые ресурсы. Несколько миллионов трудовых ресурсов из стран Азии уехали домой и не вернулись. Это все ложится в стоимость жилья", - сказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин

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