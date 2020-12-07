Титов предложил докапитализировать ДОМ.РФ для доступности кредитов застройщикам

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает докапитализировать ДОМ.РФ для снижения ставок по кредитам застройщикам, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"В числе готовящихся от имени уполномоченного предложений – докапитализация АО "ДОМ.РФ" для расширения объема гарантий и смягчения нормативов обязательного резервирования. Это должно привести к снижению средневзвешенной ставки кредитования в 2 раза по сравнению с нынешними 8-10%", - сказали в пресс-службе.

Он отметил, что реформа долевого строительства и переход отрасли на проектное финансирование привели к росту издержек застройщиков, массовому уходу с рынка небольших компаний, и как следствие - к крайней неравномерности развития жилищного рынка и его монополизации. По данным, представленным омбудсмену рейтинговым агентством строительного комплекса (РАСК), за год число брендов в строительстве сократилось на 26%, подавляющее большинство из них - это именно небольшие региональные застройщики.

По мнению Титова, правительству необходимо более активно предоставлять застройщикам в регионах гарантии, предоставляющие необходимое обеспечение под кредиты банков. Омбудсмен также считает необходимым смягчать критерии кредитоспособности заемщиков, снижая требования по рентабельности проекта и минимальной доле застройщика в инвестициях собственным капиталом.

Кроме того, Титов планирует направить в адрес Банка России предложения ограничить банковские комиссии и обязать банки рассчитывать действительную ставку кредита с их учетом, а также запретить банкам обязывать заемщика обеспечивать открытие в этом же банке расчетных счетов всех его подрядчиков и ограничить срок согласования банком документации по проекту на оплату поставщикам и подрядчикам.

"Жилищный рынок в России перекошен. И Банк России, и правительство имеют все возможности, чтобы внести свою лепту в устранение этих перекосов. Излишние затраты на получение проектного финансирования - лишь часть проблемы, не менее важна борьба с завышением стоимости подключения к инженерным сетям, иными административными издержками отрасли", - подчеркнул Титов.

Ранее в РАСК сообщили, что в 809 из 1 117 российских городов не ведется строительство жилья. Там отметили, что за последний год объем жилищного строительства сократился со 116 до 99 млн кв.м.