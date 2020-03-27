Эксперты усомнились в эффективности ограничения экспорта зерна из РФ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Эксперты зернового рынка РФ сомневаются в том, что введение квоты на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы позволит стабилизировать цены на эти сельхозкультуры в стране и не видят в ней особой необходимости.

"Необходимости нет. Эта мера никак не увязывается с прогнозом производства зерна в этом году, а он весьма оптимистичен. Так что риск давления запасов на рынок довольно существенный", - заявил "Интерфаксу" вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году составит 125,3 млн тонн против 121,2 млн тонн в 2019 году. В 2018 году было собрано 113,3 млн тонн зерна.

"Непонятно также, зачем ограничивать экспорт того, что и так не экспортируется, к примеру, ржи? Она вся используется на внутреннем рынке. Экспорт кукурузы идет вяло, и поводов для его активизации не видно, учитывая соседство Украины с ее мощным кукурузным экспортом", - сказал он.

Черный ход для реэкспорта

Корбут также обратил внимание на то, что ограничения экспорта не касаются поставок в страны ЕАЭС. "Получается, что закрыв для экспортеров основную дверь, мы оставили открытым черный ход, и какие объемы российского зерна уйдут через ЕАЭС, в том числе в качестве реэкспорта, трудно сказать", - отметил он, добавив, что в эффективности предложенной меры "есть большие сомнения".

О товарных интервенциях

Комментируя планы ведомства по проведению товарных интервенций, предусматривающих продажу зерна из интервенционного фонда, Корбут заявил, что "оно выглядит логично". "Но запасы фонда крайне ограничены, там всего 1,75 млн тонн зерна, - сказал он. - Вряд ли выпуск такого объема на рынок позволит снизить цены, скорее всего, это сведется к распределению интервенционного зерна между регионами".

По его словам, эта мера может быть оправдана для поддержания цен на муку, но она будет иметь очень краткосрочный эффект. Для того, чтобы этот эффект был более ощутим, требуется не менее 4-5 млн тонн зерна, подсчитал он.

Гонка экспортеров и рост цен

Корбут заявил, что квотирование экспорта вряд ли повлияет на цены реализации зерна сельхозпроизводителями. "Сейчас начнется гонка экспортеров за ресурсами, следствием чего станет рост цен. Это также автоматически приведет к росту мировых цен на зерно. По сути, мы столкнемся с ценовым ралли", - прогнозирует он.

"Представляется, что надо будет глубоко обсудить этот вопрос, причем основными участниками обсуждения должны быть не экспортеры, а зернопроизводители, - подчеркнул он. - Именно они извлекают дополнительный доход для своей деятельности при экспорте, и именно они теряют свои доходы при снижении цен на зерно".

Цена зависит от курса рубля

Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, объем квоты в 7 млн тонн особого влияния на рынок не окажет. "Это по сути имеющийся экспортный потенциал, даже с небольшим излишком", - сказал он.

По его словам, "если мировой рынок оценит эту новость как положительную, то есть вероятность того, что цены на FOB некоторым образом снизятся". Но многое будет зависеть от того, как поведет себя курс рубля. "Если он не укрепится, то внутренние цены останутся высокими", - сказал он.

Своевременность квоты под вопросом

Как считает руководитель направления продуктов международного бизнеса Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова, введение квоты ограничит экспорт зерна в тот момент, когда российские производители стали наиболее конкурентными на мировом рынке. Она напомнила про поставленную перед АПК цель увеличить экспорт продукции до $45 млрд к 2024 году.