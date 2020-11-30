Союз экспортеров зерна попросил кабмин не вводить пошлину на экспорт

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Союз экспортеров зерна направил в правительство РФ письмо, в котором просит не вводить экспортную пошлину на зерно. Эту меру он считает избыточной.

"По нашему мнению, введение пошлины является избыточной ограничительной мерой, демотивирующей и существенно затрагивающей финансовое состояние как экспортеров зерна, так и сельхозпроизводителей, положение многих из которых серьезно страдает от продолжающейся засухи на юге России. Квота на экспорт зерна, предложенная Минсельхозом РФ, гарантирует защиту внутреннего рынка от дефицита зерна независимо от конъюнктуры мирового рынка, чего нельзя будет добиться при замене квоты на экспортную пошлину", - говорится в письме, с которым ознакомился "Интерфакс".

Как сообщалось, ряд отраслевых объединений, представляющих интересы животноводов и перерабатывающей отрасли, обратились в правительство с просьбой рассмотреть возможность ограничения экспорта зерна с помощью экспортной пошлины, мотивируя ее резким ростом цен на зерно в этом году.

Союз информирует, что на внешних рынках из-за создания повышенных резервов рядом стран-импортеров сформировался повышенный спрос на российское зерно. В частности, Египет с начала сельхозгода (с 1 июля 2020 года) увеличил закупки до 4,33 млн тонн против 2,89 млн тонн годом ранее, Саудовская Аравия - до 1,85 млн тонн с 0,74 млн тонн, Бангладеш - до 1,43 млн тонн с 1,01 млн тонн, Иордания - до 545 тыс. тонн со 123 тыс. тонн, Филиппины - до 540 тыс. тонн со 175 тыс. тонн. Появились новые крупные покупатели, в частности, Пакистан и Таиланд.

Как считают в Союзе экспортеров зерна, введение пошлины вызовет удорожание российской зерновой продукции на мировом рынке. Это приведет к потере ее конкурентоспособности, "невыполнению задачи по расширению рынков сбыта вплоть до потери некоторых традиционных потребителей, в первую очередь в Южной Америке, Азии и на Ближнем Востоке, под давлением конкурентных предложений из Австралии, Аргентины, США и Канады".

В письме подчеркивается, что "дефицита зерна в России нет, объем экспортного потенциала рассчитан исходя из всех потребностей и прогнозов потребления внутреннего рынка".

Экспорт зерна при его валовом сборе в 127,5 млн тонн оценивается более чем в 50 млн тонн.

Как сообщалось, Минсельхоз предложил увеличить размер квоты до 17,5 млн тонн с 15 млн тонн. Предполагается, что она начнет действовать с 15 февраля 2021 года.

Россия ввела экспортную пошлину на пшеницу с 1 июля 2015 года для стабилизации ситуации на зерновом рынке. Ее размер несколько раз менялся. С 1 октября 2015 года пошлина составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну.

С 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена до 1 июля 2018 года. Затем нулевая ставка была продлена до 1 июля 2019 года. В прошлом году обнуление было продлено сразу на два года - до 1 июля 2021 года.