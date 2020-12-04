Новак оценил текущий спрос на нефть на 9 млн б/с ниже докризисного

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В настоящее время спрос на нефть в мире на 9 млн б/с ниже докризисного, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"К сожалению вторая волна - это та неопределенность, которая сегодня влияет негативно для рынка, и спрос не восстановился в полном объеме. На сегодняшний день еще порядка 9 миллионов баррелей в сутки не хватает в спросе по сравнению с теми, которые были до кризиса", - сказал Новак.

Так российский вице-премьер объяснил решение участников заседания ОПЕК+ повысить добычу нефти в январе 2021 года не на 2 млн б/с, а на 0,5 млн б/с.

"Соответственно, мы договорились, что мы выходим не на 5,8 млн б/с, а на 7,2 млн б/с, то есть это чуть выше. Цель такова, чтобы не обрушить рынок, не обрушить существующий баланс, который сложился на сегодняшний день", - отметил вице-премьер.

При этом он выразил надежду, что страны ОПЕК+ к апрелю увеличат добычу на 2 млн б/с, если не будет форс-мажора. Новак отметил, что позиция России на переговорах ОПЕК+ была увеличивать добычу с января. По его оценке, мировой спрос на нефть улучшается благодаря вакцине.

Между тем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман считает, что сейчас нефтяной рынок страдает не так сильно, как во время первой волны COVID-19. По его словам, страны ОПЕК+ надеются, что карантины скоро закончатся и не распространятся дальше тех территорий, где они действуют, а также на вакцину от коронавируса.

"Недостаточно производить и распространять вакцину - одинаково важно, если не более важно, чтобы люди начали принимать эту вакцину, снижая количество заражений. Если это случится, и я надеюсь, что это скоро случится. Нам нужно быть настороже", - отметил Абдулазиз бен Сальман, подчеркнув важность гибкости в принятии решений.