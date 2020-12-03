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Российские компании готовы нарастить добычу нефти по новой квоте

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российские нефтяные компании подтвердили готовность нарастить добычу на 125 тыс. б/с согласно новой квоте, несмотря на зиму, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак после заседания ОПЕК+.

ЭкономикаСтраны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/сСтраны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/сЧитать подробнее

Новак отметил, что у российских компаний есть время в декабре, чтобы подготовиться к наращиванию добычи нефти с января.

Вице-премьер подчеркнул, что исполнение сделки ОПЕК+ Россией в ноябре было по-прежнему близко к 100%.

В четверг, 3 декабря, страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти на 500 тысяч б/с с января 2021 года, общее сокращение составит 7,2 млн б/с от базового уровня. Вопрос о дальнейшем повышении будет решаться ежемесячно, но оно не может быть больше 0,5 млн б/с.

Изначально предполагалось, что повышение нефтедобычи составит 2 млн б/с, но ситуации на рынке нефти участники соглашения заговорили о возможной отсрочке увеличения добычи.

Новак отметил, что в ОПЕК+ были разные мнения по вопросу о продлении текущих ограничений, но в итоге участники соглашения выработали компромиссный вариант, который позволяет продолжать действия по балансировке рынка. По его мнению, повышение добычи сразу на 2 млн б/с в зимний период было бы небезопасно для рынка, а плавный выход из ограничений является хорошим решением.

Новак выразил надежду, что спрос на нефть восстановится в следующем году.

ОПЕК ОПЕК+ Александр Новак Россия

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