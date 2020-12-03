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Новак в декабре встретится с министром энергетики Саудовской Аравии в Эр-Рияде

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман во второй половине декабря обсудят состояние рынка нефти и сотрудничество между двумя странами. Об этом сообщил Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

Абдулазиз бен Сальман уточнил, что визит Новака в Эр-Рияд запланирован на 19 декабря.

Новак добавил, что страны ОПЕК+ на заседании в четверг договорились провести заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в период 16-18 декабря.

В четверг, 3 декабря, страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти на 500 тысяч б/с с января 2021 года, общее сокращение в этом месяце составит 7,2 млн б/с от базового уровня. Вопрос о дальнейшем повышении будет решаться ежемесячно, но оно не сможет превышать 0,5 млн б/с.

Изначально предполагалось, что повышение нефтедобычи составит 2 млн б/с, но из-за турбулентности на рынке и очередного падения цен ниже $40 за баррель участники соглашения заговорили о возможной отсрочке увеличения нефтедобычи на квартал или даже на два.

Россия Саудовская Аравия Александр Новак Абдулазиз бен Сальман ОПЕК ОПЕК+

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